РФ обстріляла в Херсоні бригаду швидкої допомоги, що приїхала до пораненого: госпіталізовано трьох медиків

Про це повідомив начальник Херсонської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Бригада швидкої, яка поспішала на допомогу пораненому у Дніпровському районі міста, сама потрапила під ворожий обстріл", - написав Мрочко о 20:10 вівторка.

За словами керівника ВА, внаслідок обстрілу постраждали троє медпрацівників: жінка 59 і чоловіки 46 та 64 років. Медики отримали вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію.

"Під час атаки російського дрона вони перебували у службовому авто, яке зазнало пошкоджень", - додав Роман Мрочко.