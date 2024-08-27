РФ обстріляла в Херсоні бригаду швидкої допомоги, що приїхала до пораненого: госпіталізовано трьох медиків
Ввечері вівторка, 27 серпня, російські терористи вдарили бригаді швидкої допомоги у Херсоні
Про це повідомив начальник Херсонської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Бригада швидкої, яка поспішала на допомогу пораненому у Дніпровському районі міста, сама потрапила під ворожий обстріл", - написав Мрочко о 20:10 вівторка.
За словами керівника ВА, внаслідок обстрілу постраждали троє медпрацівників: жінка 59 і чоловіки 46 та 64 років. Медики отримали вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію.
"Під час атаки російського дрона вони перебували у службовому авто, яке зазнало пошкоджень", - додав Роман Мрочко.
- Протягом 26 серпня російська окупаційна армія гатила по Херсону та області за допомогою БПЛА та артилерії. Унаслідок цього постраждали 8 людей.
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