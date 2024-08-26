РФ протягом дня атакує Херсон та область: постраждали 8 цивільних

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Так, близько 03:00 війська РФ атакувала Антонівку за допомогою безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки поранення отримали 57-річний чоловік та 76-річна жінка.

Пізніше, близько 9:40 через ворожий дрон осколкові поранення отримав 61-річний житель Золотої Балки.

"Також сьогодні орієнтовно о 13:00 окупанти здійснили масований обстріл Херсона. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку, пошкоджено гуртожиток, приватні домоволодіння, школу та адміністративну будівлю", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, обстріл було здійснено з артилерійської зброї. Поранення різного ступеня через атаку отримали четверо цивільних.

Крім цього, близько 17:00, як пише Херсонська ОВА, російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Через ворожий обстріл поранення отримала 52-річна жінка - вона дістала вибухову травму, множинні уламкові поранення спини та тулуба.

Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.



