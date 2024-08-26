РФ протягом дня атакує Херсон та область: постраждали 8 цивільних
Протягом 26 серпня російська окупаційна армія гатила по Херсону та області за допомогою БПЛА та артилерії. Унаслідок цього постраждали 8 людей
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Так, близько 03:00 війська РФ атакувала Антонівку за допомогою безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки поранення отримали 57-річний чоловік та 76-річна жінка.
Пізніше, близько 9:40 через ворожий дрон осколкові поранення отримав 61-річний житель Золотої Балки.
"Також сьогодні орієнтовно о 13:00 окупанти здійснили масований обстріл Херсона. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку, пошкоджено гуртожиток, приватні домоволодіння, школу та адміністративну будівлю", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, обстріл було здійснено з артилерійської зброї. Поранення різного ступеня через атаку отримали четверо цивільних.
Крім цього, близько 17:00, як пише Херсонська ОВА, російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Через ворожий обстріл поранення отримала 52-річна жінка - вона дістала вибухову травму, множинні уламкові поранення спини та тулуба.
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.43
- Актуальне
- Важливе