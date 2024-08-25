РФ запускала ударні БПЛА по території України: ситуація ввечері 25 серпня
Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Повітряна тривога було оголошена у Запорізькій області
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 23:30 військові попередили про загрозу застосування ударних безпілотників у Запорізькій області.
Уже о 23:54 Повітряні сили оголосили про відбій загрози.
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У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Шестеро людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.
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