Удари по РФ західною зброєю: коли партнери можуть дати дозвіл та чим битиме Україна

Коли можуть надати дозвіл Україні на далекобійні удари та чому тема актуалізувалась сьогодні

Фото: president.gov.ua

Знову підігріли тему дозволів на далекобійні удари по Росії власне сама РФ та Іран, 6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. І новий виток обговорень стартував після появи інформації про постачання нового озброєння в Росію. Кілька днів по тому держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що їх, ймовірно, впродовж декількох тижнів використають проти України.

Читайте також: "Аналог хаймарсів" чи "іранський смерч": що це за ракети Fath-360, якими Росія, ймовірно, битиме по Україні найближчим часом

А вже наступного дня після заяви Блінкен прибув до Києва разом із держсекретарем Великої Британії Девідом Ламмі, вони зустрічалися із Володимиром Зеленським та обговорювали підтримку України. Тут таки Блінкен оголосив про допомогу ще на $717 млн. А також партнери обговорили співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу та її перспективи в межах підписаних двосторонніх безпекових угод з різними країнами.

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла. І ми віддані тому, щоб надавати допомогу оборонцям України, героїчному народу, щоб вони могли боротися. Підтримка України триватиме. Це залежить не від окремої країни чи партії, чи від виборів. Сьогодні США і Британія об'єднані в підтримці України. І від лютого 22 року десятки країн допомагають Україні. Наша рішучість не зламається і не послабиться", – підкреслив Блінкен.

Проте найбільш очікуваної заяви, яка мала б пролунати після тривожної інформації про іранські ракети, держсекретар США так і не зробив: жодні рішення щодо дозволу на удари по території Росії далекобійною зброєю не були прийняті та не прозвучали.

Це викликало певне нерозуміння та гостру реакцію президента України. Він наголосив, що затягування процесу щодо використання Україною відповідної зброї призводить до того, що РФ переміщує військові цілі глибше на свою територію. Окрім того, згодом у своїй промові під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії Зеленський акцентував на необхідності якнайшвидшого надання дозволу.

"Кожен, хто просто бачить на мапі, звідки Росія завдає ударів, де готує сили й тримає резерви, де розташовує військові обʼєкти і яку використовує логістику, – кожен, хто все це бачить, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність, – наголосив він та відзначив: – Ми детально говорили про це з Ентоні Блінкеном і Девідом Ламмі – держсекретарем США і британським секретарем щодо закордонних справ, які нещодавно були в Києві. Сподіваюся, що після нашої розмови вже не може бути жодного незакритого питання про те, чому Україна потребує достатньої далекобійності".

Зустріч президента США Джо Байдена із британським прем'єром Кіром Стармером також не принесла такого очікуваного дозволу. Байден і Стармер "висловили стурбованість" постачанням Іраном та Північною Кореєю зброї Росії, також, як повідомляє Politico, вони обговорили прохання України про дозвіл використовувати ракети великої дальності у війні проти РФ, проте на той момент, начебто, так і не домовились.

Що може допомогти зняти обмеження та чи є прогрес у перемовинах партнерів

Фото: Getty Images

На думку дипломата Романа Безсмертного, яку він висловив у етері Еспресо, на позитивне рішення партнерів щодо зняття обмежень для ударів по території РФ їхньою зброєю вплине як постачання Іраном балістичних ракет до Росії, так і той момент, що ЗСУ знищили склад північнокорейських боєприпасів.

Дипломат вважає, що позитивні рішення вже прийняті. Про це він говорив напередодні зустрічі Зеленського із держсекретарями США і Великої Британії у Києві, підкреслюючи лише те, що наразі невідомо, коли ці рішення врешті озвучать.

"Ще під час засідання групи "Рамштайн", а особливо під час брифінгу, який проводили міністр оборони США Ллойд Остін та голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун, було зрозуміло, що військові відомства ключових країн прийняли позитивні рішення щодо ударів їхньою зброєю по території РФ. І це стосується не лише обмежень, а й постачання високоточної зброї. Що стосується політичного керівництва цих країн, зокрема США, Німеччини та Великої Британії, то їм потрібні були аргументи для цього рішення. Наскільки я зрозумів, наше військово-політичне керівництво надало такі аргументи на цій зустрічі. До того ж відбувся дуже емоційний виступ президента України", – пояснив Безсмертний.

Тим часом у суботу, 14 вересня, видання The Guardian, посилаючись на свої британські джерела, зазначило, що Лондон і Вашингтон таки вирішили дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії, але ще не готові оголосити про це.

"Розгортання ракет має бути частиною ширшого плану, спрямованого на припинення повномасштабної війни", – вважають західні чиновники.

А от за інформацією джерел видання Bloomberg, рішення про далекобійні удари навряд чи буде ухвалене до засідання ООН у Нью-Йорку 24 вересня, куди також прибуде і Володимир Зеленський. Леммі ж лише підтвердив це, заявивши, що засідання ООН стане наступною можливістю обговорити ракети великої дальності та подальшу підтримку України.

Зважаючи на весь масив інформації, якою впродовж останнього тижня активно діляться західні видання, ймовірним виглядає те, що Велика Британія своє рішення вже прийняла, і наразі слово залишається лише за США.

Якою західною зброєю Україна може бити по Росії

Фото: wikipedia

Питання дозволу від Великої Британії стосується вже добре відомих ракет Storm Shadow, які здатні бити на відстань до 300 кілометрів та які Україна вже має. Зокрема, полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант, вважає, що Storm Shadow у більшості випадків здолає російську протиповітряну оборону і дозволить завдавати ударів по конкретних цілях.

Також важливою є можливість використовувати американські ATACMS. Хоча Україна й може вражати цілі всередині Росії за допомогою українських безпілотників, ATACMS робить ці удари набагато ефективнішими, а також швидшими. Вони також б'ють на відстань близько 300 км, а їх цілями можуть бути не лише військові аеродроми РФ. Радіус дії ATACMS дозволяє вражати не лише військові аеродроми ворога, а й арсенали, бази, склади. Таким чином, до лінії фронту в Україні росіяни б постачали менше зброї, боєприпасів і техніки.

Поряд із двома вже добре відомими видами озброєння, на арену виходять крилаті ракети великої дальності AGM-158 JASSM. Ця зброя стала реальною для використання українцями після того, як прибули перші F-16. Адже на цей винищувач можна підвісити дві ракети такого типу. Джерела Reuters припускають, що AGM-158 придатні для використання навіть із винищувачами незахідних країн, якими користується Україна.

AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) – це американська високоточна крилата ракета класу "повітря – поверхня", яка призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і рухомих цілей за будь-якої погоди, в будь-який час доби. Вона може вражати цілі на відстані до 350 – 370 кілометрів та при цьому залишається непомітною для радарів. Ще однією перевагою цих ракет є кількість.

"За позитивних прогнозів ми можемо отримати це озброєння вже наприкінці цього – на початку наступного року, хоча офіційно рішення про виділення цих ракет ще не прийнято", – пишуть оглядачі Defense Express про JASSM.

Як змінить дозвіл на далекобійні удари ситуацію на фронті й куди зможе дотягнутись Україна

Інфографіка: Еспресо

Експерти переконані, що далекобійна зброя та можливість її застосування надзвичайно важлива для України з огляду передовсім на те, що російські сили щодня використовують свої об’єкти в тилу для атак на українські міста та критичну інфраструктуру.

Звичайно, перші "червоні лінії" щодо ударів по території РФ були посунуті ще у момент російського наступу на Харківщину. Ймовірність повторної окупації Росією частини Харківської області тоді частково переконала деяких ключових союзників України, зокрема і США, зняти обмеження на удари по прикордонній території. Це дало свій результат на той час, проте зараз, як ніколи, потрібне розширення можливостей.

Зокрема, Інститут вивчення війни (ISW) склав список із 245 військових об’єктів РФ, які розташовані у радіусі дії ATACMS, а відповідно і Storm Shadow, і тим паче нових JASSM. Щонайменше 225 відомих об’єктів розташовані в радіусі дії ATACMS, але не в радіусі дії HIMARS.

"Українські сили використовують місцеві ударні системи дальнього радіуса дії для ураження деяких із цих цілей, але, схоже, у них небагато таких систем, тому відносно невелика кількість ATACMS, яку, як повідомляється, отримала Україна, може мати суттєве значення", – пояснюють в ISW.

Разом із тим в ISW зауважують, що цей список не включає різні польові табори та нові об’єкти, які російські військові спорудили поблизу України для підтримки війни Росії. Тому це лише частина від усіх військових об’єктів у зоні дії далекобійних ракет.

Зокрема, у цьому списку можна побачити 15 російських військово-повітряних баз, серед яких Шайковка, Липецька база, Мальшево у Воронезькій області, Морозовськ та багато інших не менш ключових локацій.

Звичайно, Україна не гає часу, та продовжує бити по території РФ за допомогою найрізноманітніших безпілотників власного виробництва. До того ж здебільшого ці удари стають доволі успішними та помітними. Проте дозвіл на далекобійні удари від США та Великої Британії дозволив би значно швидше зробити українській армії так, аби до лінії фронту в Україні росіяни постачали менше зброї, боєприпасів і техніки. Відповідно, мали менше ресурсу для ведення бойових дій.