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Зеленський: ми не визнаємо гранти від Байдена як борги

Марина Клюєва
23 лютого, 2025 неділя
17:25
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гранти, які Україні надавав колишній президент США Джо Байден, він не визнає як борги, але для подальшої допомоги з боку Штатів готовий на угоду

Зміст

Про це він розповів під час пресконференції. 

"Ми не маємо визнавати гранти як борги, подобається це чи не подобається. Я домовлявся з Байденом і домовлявся з конгресом США, я вдячний конгресу, це була присутність двох партій і  підтримка, підтримка грантів. Грант - то не є борг, і ми не повинні віддавати борг. Може це не подобається, і це несправедливо, може, я не знаю, але це і є угода, яка була раніше, це грант. Тобто питання не в цифрі, питання в тому, що ми не визнаємо, що це борг", - сказав він. 

Володимир Зеленський зауважив, що також важливим питанням є те, скільки і яку допомогу готові надавати Сполучені Штати. 

"Якщо умова сьогодні така, що Сполучені Штати Америки, наші стратегічні партнери кажуть: "Ми вам будемо давати допомогу, але ви повинні її повернути із прибутком для Сполучених Штатів Америки" - це угода, не грант, це нова угода. І я так і сказав: "Я готовий до такого діалогу, і я впевнений, що він буде позитивний, подобається це мені чи ні, тому що нам потрібна ваша допомога. І якщо ваші умови, що: “Ми не дамо вам допомогу, якщо ви не підпишете угоду", то тоді зрозуміло. Питання: скільки ви даєте допомоги - 10 мільярдів, 20, 30, зброєю, пряме бюджетне фінансування. Давайте говорити, я буду вам дуже вдячний і скажіть ціну", - додав президент.

  • 23 лютого Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна коштувала Україні 320 млрд доларів. Водночас США за цей час надали Україні 100 млрд доларів допомоги.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Джо Байден
Війна з Росією
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
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