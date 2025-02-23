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Головна Економіка Скільки Україна, Європа та США витратили на війну проти Росії. Пояснення від Зеленського

Скільки Україна, Європа та США витратили на війну проти Росії. Пояснення від Зеленського

Світлана Кравченко
23 лютого, 2025 неділя
17:06
Економіка Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна коштувала Україні 320 млрд доларів. Водночас США за цей час надали Україні 100 млрд доларів допомоги

Зміст

Про це він сказав під час пресконференції 23 лютого.

За словами президента, за три роки повномасштабної війни США надали Україні 100 мільярдів доларів, країни ЄС разом з партнерами - також 100 мільярдів доларів, а Україна вклала 120 мільярдів доларів.

Зеленський зазначив, що наразі в Україну надходить підтримка ще попередньої адміністрації США за очільництва Джо Байдена.

"Такий має вигляд економіка цієї трагедії… А від Дональда Трампа я хочу розуміння одне одного і хочу, щоб він почув, які гарантії безпеки потрібні Україні", - заявив президент.

Він наголосив, що навіть ці 100 млрд доларів він не готовий визнавати боргом, адже, за його словами, він домовлявся з експрезидентом США Байденом та американським Конгресом, що ті кошти, які надавала країна, - це гранти, а не гроші в борг.

  • Нагадаємо, раніше глава Білого дому Дональд Трамп висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".
  • Згодом Пентагон спростував заяву президента Трампа про те, що Штати витратили 350 млрд доларів на підтримку України. Реальні цифри значно менші.


 

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
США
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