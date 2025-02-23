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Пентагон спростував заяву Трампа про $350 млрд допомоги для України

Марія Науменко
23 лютого, 2025 неділя
11:59
Світ Україна - США, конгрес

Пентагон спростував заяву президента Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати витратили 350 млрд доларів на підтримку України. Реальні цифри значно менші

Зміст

Про це повідомляє Голос Америки.

Трамп стверджує, що США витратили 350 млрд доларів на військову допомогу Україні. Проте офіційні дані вказують на те, що з моменту російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Конгрес США виділив лише близько 183 млрд доларів.

З цих коштів Пентагон підтвердив, що 65,9 млрд доларів було направлено на військову допомогу, а ще 3,9 млрд залишаються невитраченими.

Водночас приблизно 58 млрд доларів з виділених коштів пішло на розвиток американської оборонної промисловості, оскільки ці гроші використовувалися для заміни зброї, переданої Україні.

Співробітниця Ради з міжнародних відносин Ліана Фікс зазначила, що цифра в 350 млрд доларів не відповідає дійсності, і що "можна відстежити, скільки США витратили на Україну".

Крім того, Deutsche Welle та Newsweek зауважують, що реальна допомога США Україні становить близько 203 млрд доларів, з яких 183 млрд були виділені для операції Atlantic Resolve.

Щодо європейської допомоги, Kiel Institute for the World Economy повідомляє, що країни Європи, зокрема ЄС, Велика Британія і Норвегія, надали Україні близько 140 млрд доларів. У сумі з американськими витратами загальний обсяг допомоги перевищує 320 млрд доларів.

Водночас більша частина допомоги від США була спрямована на військову підтримку, натомість європейські країни забезпечували фінансову та гуманітарну допомогу.

Натомість український президент Володимир Зеленський оцінює загальну вартість війни з лютого 2022 року в близько 320 млрд доларів, з яких 120 млрд складає внесок України, а 200 млрд — допомога від США та ЄС. Таким чином, цифра в 350 млрд, яку називає Трамп, є значно завищеною і не відповідає реальному обсягу фінансової підтримки США Україні.

  • У суботу, 22 лютого, президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом у США. Після зустрічі він заявив, що "без американської підтримки Україна не переживе цю війну".
Теги:
Новини
Україна
Президент США
Пентагон
Війна з Росією
Дональд Трамп
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
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