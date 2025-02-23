"Без підтримки США Україна не переживе цю війну": Дуда прокоментував свою зустріч із Трампом

Про це повідомляє RMF 24.

Дуда заявив, що американський президент хоче припинити кровопролиття в Україні.

"Ми не повинні дозволити Росії перемогти Україну", – сказав він, зауваживши, що постає питання, як закінчити війну.

На думку польського президента, "без американської підтримки Україна не переживе цю війну", а з огляду на те, яка Росія і Путін, для якого життя російських солдатів не мають значення, — "цю війну треба якось закінчити", додав Дуда.

Він підкреслив, що для нього найважливіше, щоб "війна закінчилася справедливим тривалим миром". Польський президент додав, що йдеться про гарантію того, що "війна не повернеться і що Росія більше ні на кого не нападе".

"Я дбаю про безпеку Польщі, тому що це моє завдання", – підкреслив він.

Дуда зазначив, що під час розмови з Трампом він виклав свою думку щодо тих, "з ким нам доведеться домовлятися", "щоб він запам'ятав, що Путін - офіцер КДБ".

Дуда підкреслив, що під час зустрічі обговорювалася тема "посилення американської присутності в Польщі".

"Це, звичайно, неоднозначний термін, але, будь ласка, пам’ятайте, що ця присутність фактично посилюється, наприклад, шляхом підписання стратегічної угоди про військову співпрацю, яка була підписана під час попереднього терміну перебування на посаді Дональда Трампа", – прокоментував президент Польщі.

На його думку, у відносинах між Польщею та США "давно не було таких хороших часів", як за останні 10 років.