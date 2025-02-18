США запевнили, що не скорочуватимуть військову присутність у Східній Європі, - Дуда після зустрічі з Келлогом
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Сполучені Штати запевнили його в збереженні присутності американських військових в східноєвропейських країнах
Про це він сказав після зустрічі з спецпредставником Дональда Трампа з питань України та РФ Кітом Келлогом, передає Reuters.
"Нас запевнили... що немає абсолютно ніяких американських намірів зменшити присутність тут, у нашій частині Європи, особливо з точки зору безпеки, скорочення кількості американських солдатів", - розповів Дуда журналістам.
Інформаційне агентство зауважує: така заява польського президента пролунала на тлі побоювань у Європі, що Вашингтон може зменшити кількість військових на континенті після приходу до влади президента Дональда Трампа.
- Раніше американський міністр оборони Піт Хегсет запевнив, що США не відмовляються від союзників у Європі, однак вони не можуть бути постійним гарантом НАТО у фінансуванні, а "дивіденди миру" мають закінчитися.
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