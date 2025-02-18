США запевнили, що не скорочуватимуть військову присутність у Східній Європі, - Дуда після зустрічі з Келлогом

Про це він сказав після зустрічі з спецпредставником Дональда Трампа з питань України та РФ Кітом Келлогом, передає Reuters.

"Нас запевнили... що немає абсолютно ніяких американських намірів зменшити присутність тут, у нашій частині Європи, особливо з точки зору безпеки, скорочення кількості американських солдатів", - розповів Дуда журналістам.

Інформаційне агентство зауважує: така заява польського президента пролунала на тлі побоювань у Європі, що Вашингтон може зменшити кількість військових на континенті після приходу до влади президента Дональда Трампа.