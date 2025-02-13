"Дивіденди миру мають закінчитися": глава Пентагону Хегсет заявив, що США не можуть бути постійним гарантом НАТО щодо фінансування

Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі.

За словами Хегсета, без розподілу тягаря витрат і без створення правильного набору стимулів для європейських країн інвестувати - Вашингтон змушений "бути всюди й завжди" у фінансовому питанні.

"Тож так, ми продовжуватимемо витрачати значні кошти, як і очікували наші друзі, і ми говоримо це в знак солідарності - ви (Європа, - ред.) повинні витрачати більше", - заявив він.

Однак глава Пентагону підкреслив, що Штати "не можуть бути постійним гарантом" НАТО щодо фінансування.

"Ця зміна має відбутися. Дивіденди миру мають закінчитися", - додав Хегсет.

Водночас американський міністр наголосив: "Ми жодним чином не говорили, що відмовляємося від наших союзників у Європі".

"Це має великий сенс, просто з точки зору здорового глузду - використовувати наші порівняльні переваги. Європейські країни витрачають кошти на оборону цього континенту в якості союзників проти агресора на цьому континенті... Мені здається, що це правильне місце, і я кажу це не в поблажливому сенсі, а з точки зору здорового глузду і практичності. Інвестування в оборону на континенті має сенс", - акцентував він.