"Дивіденди миру мають закінчитися": глава Пентагону Хегсет заявив, що США не можуть бути постійним гарантом НАТО щодо фінансування
Американський міністр оборони Піт Хегсет запевнив, що США не відмовляються від союзників у Європі, однак вони не можуть бути постійним гарантом НАТО у фінансуванні, а "дивіденди миру" мають закінчитися
Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі.
За словами Хегсета, без розподілу тягаря витрат і без створення правильного набору стимулів для європейських країн інвестувати - Вашингтон змушений "бути всюди й завжди" у фінансовому питанні.
"Тож так, ми продовжуватимемо витрачати значні кошти, як і очікували наші друзі, і ми говоримо це в знак солідарності - ви (Європа, - ред.) повинні витрачати більше", - заявив він.
Однак глава Пентагону підкреслив, що Штати "не можуть бути постійним гарантом" НАТО щодо фінансування.
"Ця зміна має відбутися. Дивіденди миру мають закінчитися", - додав Хегсет.
Водночас американський міністр наголосив: "Ми жодним чином не говорили, що відмовляємося від наших союзників у Європі".
"Це має великий сенс, просто з точки зору здорового глузду - використовувати наші порівняльні переваги. Європейські країни витрачають кошти на оборону цього континенту в якості союзників проти агресора на цьому континенті... Мені здається, що це правильне місце, і я кажу це не в поблажливому сенсі, а з точки зору здорового глузду і практичності. Інвестування в оборону на континенті має сенс", - акцентував він.
- 7 лютого генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що витрати на оборону європейських країн-членів НАТО і Канади зросли на 20% у 2024 році порівняно з попереднім роком.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.58 Купівля 41.58Продаж 42.04
- EUR Купівля 43.21Продаж 43.87
- Актуальне
- Важливе