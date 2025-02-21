Дуда порадив Зеленському "залишатися відданим курсу на спокійну співпрацю з Трампом". Президент України наголосив на важливості підтримки США

Про це Дуда написав у Х.

"Кілька хвилин тому президент Володимир Зеленський подзвонив мені. У нас була відверта розмова після недавніх зустрічей з генералом Келлогом (спецпредставником США з питань України та РФ, - ред.) та інших подій. Я доповів йому, що ми послідовно віримо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття і досягти міцного миру в Україні, крім як за підтримки Сполучених Штатів", - зазначив польський лідер.

Через це, як зазначає Дуда, він запропонував президенту України "залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом", адже вірить: основою переговорної стратегії американської адміністрації є "добра воля та чесність".

"Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир", - додав президент Польщі.

Також про розмову поінформував Володимир Зеленський, зазначивши, що обговорив із польським колегою поточні дії й спільні кроки.

"Я також розповів про поточний діалог з американською стороною. Важливо, щоб Сполучені Штати стояли поруч із нами. Міцний і тривалий мир може бути досягнутий лише завдяки єдності", - додав він.

A few minutes ago, President @ZelenskyyUA called me. We had a candid conversation on the heels of the recent meetings with General Kellogg and other developments. I conveyed to him that we consistently believe there is no other way to stop the bloodshed and achieve lasting peace… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 21, 2025

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