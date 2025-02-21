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Головна Світ Дуда порадив Зеленському "залишатися відданим курсу на спокійну співпрацю з Трампом". Президент України наголосив на важливості підтримки США
Оновлено

Дуда порадив Зеленському "залишатися відданим курсу на спокійну співпрацю з Трампом". Президент України наголосив на важливості підтримки США

Дар'я Куркіна
21 лютого, 2025 п'ятниця
18:10
Світ Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда розповів про телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським, під час якої порадив йому "залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю" з президентом США Дональдом Трампом

Зміст

Про це Дуда написав у Х.

"Кілька хвилин тому президент Володимир Зеленський подзвонив мені. У нас була відверта розмова після недавніх зустрічей з генералом Келлогом (спецпредставником США з питань України та РФ, - ред.) та інших подій. Я доповів йому, що ми послідовно віримо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття і досягти міцного миру в Україні, крім як за підтримки Сполучених Штатів", - зазначив польський лідер.

Через це, як зазначає Дуда, він запропонував президенту України "залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом", адже вірить: основою переговорної стратегії американської адміністрації є "добра воля та чесність".

"Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир", - додав президент Польщі.

Також про розмову поінформував Володимир Зеленський, зазначивши, що обговорив із польським колегою поточні дії й спільні кроки.

"Я також розповів про поточний діалог з американською стороною. Важливо, щоб Сполучені Штати стояли поруч із нами. Міцний і тривалий мир може бути досягнутий лише завдяки єдності", - додав він.

Що відбулось раніше 

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас усе дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".

При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж за пів року після завершення воєнного стану.

20 лютого Єврокомісія відреагувала на заяву Трампа, підкресливши, що "Україна – це демократія, а путінська Росія – ні".

Теги:
Новини
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
Анджей Дуда
США
Світ про Україну
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