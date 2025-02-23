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Ексклюзив

"Ще зарано думати, що Сполучені Штати нас кинули": політолог Фарапонов

Марина Клюєва
23 лютого, 2025 неділя
22:22
Війна з Росією Дональд Трамп

Голова Інституту Американістики Владислав Фарапонов зауважив, що попри зміну риторики США щодо України ще рано казати, що Штати домовились за нашою спиною

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Насправді на рівні дій все ж таки поки що суттєво Сполучені Штати не кидають нас, як то кажуть. Насправді попри зміну риторики, глобально якихось індикаторів про те, що Сполучені Штати і саме персонально Дональд Трамп вже, скажімо так, розподілили світ або домовилися за нашою спиною, абсолютно не врахувавши наші інтереси, мені здається, є перебільшенням. Тому що для Трампа досі, на жаль, або на щастя, але принаймні це стає більш очевидно, важлива ідея швидкої перемоги, щоб він міг сказати, що ніхто не зміг цю війну принаймні призупинити, а він зміг. Ця ідея ним продовжує керувати. Але після вже більше місяця в овальному кабінеті, мені здається, що він і його адміністрація розуміють, що не все, як то кажуть, так однозначно, і так швидко війну завершити неможливо, насамперед через те, що я думаю, що ті, хто живуть в Києві, сьогоднішню ніч дуже добре чули, ті, що називається, залпи потенційних перемовин", - сказав він.

Владислав Фарапонов вважає, що за час після інавгурації і Трамп, і загалом нова адміністрація зрозуміли, що не все, як то кажуть, так однозначно. І що так швидко війну завершити неможливо. Зокрема, враховуючи те, що у ніч на 23 лютого російська армія запустила по Україні 267 "шахедів".

"Тому я би сказав, що насправді у нас є, звісно, причини побоюватися такої риторики, і що вона може передбачати, очевидно, непередбачувані дії і потенційно тиск, який вже відбувається на Україну щодо ось цієї угоди, і так само може бути щодо певної домовленості про припинення вогню. Знову ж таки, якщо це відбудеться. Але мені здається, що рано насправді засипати Вашингтон антиукраїнськими настроями. Все ж таки для нас підтримка Сполучених Штатів дуже важлива і номінально, і фактично, тому я би сказав, що ще рано думати про те, що Сполучені Штати нас кинули", - вважає політолог.

  • Під час атаки в ніч на 23 лютого російські окупаційні війська запустили по території України найбільшу кількість ударних безпілотників з того часу, коли іранські дрони почали бити по українських містах і селах.
  • Спецпредставник Трампа на Близькому Сході, а нині уповноважений президента США на перемовинах з Росією у Саудівській Аравії Стів Віткофф виступив 23 лютого 2025 року на телеканалі CNN, де зробив заяви щодо причин початку російсько-української війни й того, на основі чого можна було б, як він вважає, зараз дійти згоди обом воюючим сторонам.
Теги:
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Україна
Росія
США
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