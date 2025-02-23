Зеленський про нічний обстріл РФ: найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по Україні

Про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережах.

"Напередодні третьої річниці повномасштабної війни Росія застосувала проти України 267 ударних дронів. Найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по українських містах і селах" - зазначив він.

Загалом, за даними президента, протягом усього тижня окупанти запустили по Україні майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів.



Зеленський подякував усім, хто щоденно відбиває ворожі напади: авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам Повітряних сил і Сил оборони, а також тим, хто на місцях рятує від наслідків обстрілів: ДСНС, медикам, нацполіції.



"Війна триває. Абсолютно всім, хто здатний допомогти з ППО, треба працювати, щоб посилити захист життя людей. Потрібно робити максимум, щоб наблизити тривалий і справедливий мир для України. Це можливо в єдності всіх партнерів – потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру. Дякую всім нашим партнерам, хто допомагає та розуміє це!" - наголосив український лідер.