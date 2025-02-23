Сили оборони збили 138 із 267 "шахедів", 119 безпілотників були локаційно втрачені
У ніч на 23 лютого російська армія запустила по Україні 267 безпілотників типу Shahed. Сили оборони знищили 138 "шахедів", ще 119 були локаційно втрачені
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
У ніч на 23 лютого 2025 року (із 19.00 22 лютого) противник атакував 267-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – Крим, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 8:00 підтверджено збиття 138-х ударних "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Ще 119 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіло у напрямку Білорусі, один — в Росію.
- У ніч на неділю, 23 лютого, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. У Києві уламки безпілотника впали на території ботанічного саду ім. М. Гришка. На Запоріжжі та Одещині є поранені.
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