Сили оборони збили 138 із 267 "шахедів", 119 безпілотників були локаційно втрачені

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

У ніч на 23 лютого 2025 року (із 19.00 22 лютого) противник атакував 267-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – Крим, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8:00 підтверджено збиття 138-х ударних "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Ще 119 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіло у напрямку Білорусі, один — в Росію.