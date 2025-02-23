Ізраїль відмовився звільняти палестинських в'язнів, стверджуючи, що ХАМАС не виконав умов перемир'я

Про це інформує Reuters.

Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що 620 палестинців залишаться в ув'язненні "до тих пір, поки не буде гарантовано звільнення наступних заручників, і без принизливих церемоній".

Цей крок є наслідком нещодавньої передачі заручників з боку ХАМАС, яка, за словами офіційних представників ООН, суперечить міжнародному праву, оскільки не супроводжувалася належною повагою до них.

У виданні зазначили, що ХАМАС змушував заручників з'являтися на сцені перед натовпом і іноді говорити перед тим, як їх передавали.

Труни з останками заручників також проносили через натовп.

Критика з боку Ізраїлю щодо ХАМАСу також зросла після того, як угруповання погрожувало припинити обміни заручниками через нібито порушення з боку ізраїльської сторони.

У суботу, після повернення шести ізраїльських заручників, ХАМАС оприлюднив відео, на якому двоє інших заручників спостерігали за процесом передачі.