ХАМАС звільнив з полону шістьох ізраїльських заручників
У суботу, 22 лютого, за посередництва Червоного Хреста бойове угруповання ХАМАС звільнило з полону шістьох ізраїльських заручників
Про це пише ізраїльський 7 канал.
Йдеться про Хішама ас-Сайєда, Омера Венкерта, Елію Коена, Аверу Менгісту, Таль Шохама та Омера Шем-Това. Раніше їх передали Червоному Хресту в Рафасі, що на півдні сектора Гази.
Омера Венкерта, Елію Коена, Омера Шем-Това і Таль Шохама викрали до сектора Гази під час нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року – вони провели в полоні понад 500 днів. Хішам ас-Сайєд провів у полоні майже 10 років.
Після зустрічі з сім'ями звільнених з полону доправили до лікарень в Ізраїлі.
Як повідомляв раніше The Times of Israel, у відповідь на повернення заручників Ізраїль звільнить із в'язниць 602 палестинських вʼязні.
- Палестинські бойовики ХАМАСу в рамках угоди про перемир'я 20 лютого передали Ізраїлю тіла чотирьох заручників, серед загиблих – двоє дітей. Утім, ЦАХАЛ заявив, що замість тіла загиблої заручниці передав Ізраїлю останки неідентифікованої людини.
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