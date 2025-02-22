ХАМАС звільнив з полону шістьох ізраїльських заручників

Про це пише ізраїльський 7 канал.

Йдеться про Хішама ас-Сайєда, Омера Венкерта, Елію Коена, Аверу Менгісту, Таль Шохама та Омера Шем-Това. Раніше їх передали Червоному Хресту в Рафасі, що на півдні сектора Гази.

Омера Венкерта, Елію Коена, Омера Шем-Това і Таль Шохама викрали до сектора Гази під час нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року – вони провели в полоні понад 500 днів. Хішам ас-Сайєд провів у полоні майже 10 років.

Після зустрічі з сім'ями звільнених з полону доправили до лікарень в Ізраїлі.

Як повідомляв раніше The Times of Israel, у відповідь на повернення заручників Ізраїль звільнить із в'язниць 602 палестинських вʼязні.