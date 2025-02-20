ХАМАС повернув тіла чотирьох ізраїльських заручників, серед яких мати та її двоє дітей

Про це пишуть АР і The Times of Israel.

Процес передачі тіл розпочався зранку 20 лютого. Бойовики угруповування ХАМАС почали процедуру передачі загиблих з затримкою.

Терористи розмістили труни з останками загиблих на "сцені", поряд були встановлені плакати з написом "Зроблено в США".

Як стверджують у ХАМАС, заручники разом з охоронцями загинули внаслідок авіаудару Ізраїля із застосуванням американських ракет.

Тіла заручників вже передали представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ізраїльські військові заявляють, що отримали останки полонених.

Зокрема, серед загиблих - ізраїльтянка Ширі Бібас, яку викрали разом з двома дітьми під час вторгнення 7 жовтня 2023 року. Одному з хлопчиків на момент викрадення було дев'ять місяців, а іншому - п'ять років.

Ще один загиблий - громадян Ізраїлю Одед Ліфшіц, якому на момент викрадення було 83 роки.

Очікується, що у суботу, 22 лютого, ХАМАС передасть Ізраїлю ще шістьох заручників.