ХАМАС повернув тіла чотирьох ізраїльських заручників, серед яких мати та її двоє дітей
Палестинські бойовики ХАМАСу в рамках угоди про перемир'я 20 лютого передали Ізраїлю тіла чотирьох заручників, серед загиблих - двоє дітей
Про це пишуть АР і The Times of Israel.
Процес передачі тіл розпочався зранку 20 лютого. Бойовики угруповування ХАМАС почали процедуру передачі загиблих з затримкою.
Терористи розмістили труни з останками загиблих на "сцені", поряд були встановлені плакати з написом "Зроблено в США".
Як стверджують у ХАМАС, заручники разом з охоронцями загинули внаслідок авіаудару Ізраїля із застосуванням американських ракет.
Тіла заручників вже передали представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ізраїльські військові заявляють, що отримали останки полонених.
Зокрема, серед загиблих - ізраїльтянка Ширі Бібас, яку викрали разом з двома дітьми під час вторгнення 7 жовтня 2023 року. Одному з хлопчиків на момент викрадення було дев'ять місяців, а іншому - п'ять років.
Ще один загиблий - громадян Ізраїлю Одед Ліфшіц, якому на момент викрадення було 83 роки.
Очікується, що у суботу, 22 лютого, ХАМАС передасть Ізраїлю ще шістьох заручників.
- 18 лютого міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар оголосив про початок переговорів щодо другого етапу угоди про перемир'я з ХАМАС вже цього тижня.
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