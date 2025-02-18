Ізраїль розпочне перемовини щодо другого етапу угоди про перемир'я з ХАМАС

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами міністра, переговори розпочнуться на цьому тижні, хоча спочатку їх планували на 3 лютого. Саар зазначив, що минулої ночі відбулося засідання кабінету міністрів з питань безпеки, де було прийнято рішення про старт переговорного процесу.

"Минулої ночі ми провели засідання кабінету міністрів з питань безпеки. Ми вирішили розпочати переговори щодо другого етапу. Це станеться на цьому тижні", - зазначив він.

Саар підкреслив, що основною умовою Ізраїлю є повна демілітаризація сектора Гази.

"Модель "Хезболли" в Газі була б неприйнятною для Ізраїлю, і тому нам потрібна повна демілітаризація Гази та відсутність присутності Палестинської адміністрації", - пояснив очільник ізраїльського зовнішньополітичного відомства.

Він додав, що Ізраїлю відомо про альтернативний план арабських держав щодо Гази, розроблений на противагу пропозиції президента США Дональда Трампа про відновлення сектора під контролем США, який, за словами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, заслуговує на те, щоб його вивчити.

Водночас, Саар підкреслив, що Ізраїль не підтримає план, за яким цивільний контроль над Газою буде передано від ХАМАС до Палестинської автономії.