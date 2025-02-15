ХАМАС звільнив трьох заручників, серед яких є росіянин
У суботу, 15 лютого, палестинські бойовики ХАМАСу передали трьох ізраїльських заручників Червоному Хресту в Газі під час шостого обміну згідно з угодою про перемир'я
Про це повідомляє CNN.
ХАМАС звільнив американсько-ізраїльського громадянина Сагуї Декель-Чена, російсько-ізраїльського громадянина Олександра Труфанова і аргентинсько-ізраїльського громадянина Ієра Горна в Хан-Юнісі, на півдні Гази, близько 10-ї ранку за місцевим часом.
Заручники виходили з машин в оточенні бойовиків, які вивели заручників на сцену, де полонені звернулися до натовпу.
Зазначається, що ці чоловіки мали кращий стан здоров’я, ніж троє заручників, звільнених минулого тижня, стан яких викликав осуд ізраїльських офіційних осіб.
Очікується, що Ізраїль звільнить 369 палестинських в’язнів пізніше в суботу, повідомило Палестинське товариство в’язнів, 333 з яких були заарештовані в Газі після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Це буде найбільша кількість палестинських в'язнів, звільнених під час обмінів.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пригрозив вийти з режиму припинення війни в секторі Гази, якщо ХАМАС до 15 лютого не звільнить заручників.
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