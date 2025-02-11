ХАМАС відкладає звільнення ізраїльських заручників, Нетаньягу скликає консультації з питань безпеки

Про це повідомляє The Times of Israel.

Речник військового крила ХАМАС 10 лютого заявив, що Ізраїль нібито не виконував зобов'язань за угодою про перемир'я впродовж трьох тижнів. Він стверджує, що армія оборони Ізраїлю перешкоджає надходженню гуманітарної допомоги в Газу і переслідує палестинців, які повертаються на північ Гази.

"Звільнення заручників, яке було заплановане на наступну суботу, 15 лютого 2025 року, буде відкладено до подальшого повідомлення, доки окупаційна влада не виконає заднім числом зобов'язання, взяті за останні тижні", - заявив він.

Речник додав, що ХАМАС дотримуватиметься умов угоди лише у випадку, якщо Ізраїль поводитиметься аналогічно.

Згодом у ХАМАС заявили, що якщо Ізраїль припинить порушення, вони звільнять заручників вчасно. Там додали, що зробили відповідну заяву заздалегідь, щоб "дати посередникам достатню можливість чинити тиск", а також "тримати двері відкритими для здійснення обміну вчасно".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу у відповідь на це оголосив про скликання консультацій з питань безпеки. Водночас міністр оборони Ізраїлю Кац назвав дії терористичного угрупування "відвертим порушенням режиму припинення вогню" і заявив, що віддав наказ армії "готуватися в найвищому ступені готовності до будь-якого можливого сценарію розвитку подій в Газі".