ХАМАС відкладає звільнення ізраїльських заручників, Нетаньягу скликає консультації з питань безпеки
Терористичне угруповання ХАМАС заявило, що відтерміновує звільнення ізраїльських заручників, оскільки Ізраїль, мовляв, порушує угоду про перемир'я. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про скликання консультацій з питань безпеки
Про це повідомляє The Times of Israel.
Речник військового крила ХАМАС 10 лютого заявив, що Ізраїль нібито не виконував зобов'язань за угодою про перемир'я впродовж трьох тижнів. Він стверджує, що армія оборони Ізраїлю перешкоджає надходженню гуманітарної допомоги в Газу і переслідує палестинців, які повертаються на північ Гази.
"Звільнення заручників, яке було заплановане на наступну суботу, 15 лютого 2025 року, буде відкладено до подальшого повідомлення, доки окупаційна влада не виконає заднім числом зобов'язання, взяті за останні тижні", - заявив він.
Речник додав, що ХАМАС дотримуватиметься умов угоди лише у випадку, якщо Ізраїль поводитиметься аналогічно.
Згодом у ХАМАС заявили, що якщо Ізраїль припинить порушення, вони звільнять заручників вчасно. Там додали, що зробили відповідну заяву заздалегідь, щоб "дати посередникам достатню можливість чинити тиск", а також "тримати двері відкритими для здійснення обміну вчасно".
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу у відповідь на це оголосив про скликання консультацій з питань безпеки. Водночас міністр оборони Ізраїлю Кац назвав дії терористичного угрупування "відвертим порушенням режиму припинення вогню" і заявив, що віддав наказ армії "готуватися в найвищому ступені готовності до будь-якого можливого сценарію розвитку подій в Газі".
- У ніч на суботу, 18 січня, уряд Ізраїлю у повному складі проголосував за схвалення угоди про перемир'я з ХАМАС, яка включає припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів. 19 січня угода набула чинності. Перемир'я передбачає припинення бойових дій, надсилання допомоги до Гази та звільнення 33 із майже 100 ізраїльських та іноземних заручників протягом шеститижневого першого етапу в обмін на майже 2000 палестинських в'язнів, яких утримують в ізраїльських в'язницях.
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