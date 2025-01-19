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Угода про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС набула чинності: угруповання надало список заручників, яких звільнить сьогодні

Марія Науменко
19 січня, 2025 неділя
12:02
Світ Ізраїль

У неділю, 19 січня, набула чинності угоди про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. У межах домовленостей терористичне угруповання передало список заручників, яких мають звільнити сьогодні

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

Представники офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтвердили, що список заручників отримали. Служба безпеки наразі проводить перевірку наданої інформації.

Галь Гірш, уповноважена особа уряду з питань повернення заручників, почала спілкуватися з родинами трьох жінок-заручниць, повернення яких до Ізраїлю очікується сьогодні.

Перемир'я набуло чинності об 11:15 за місцевим часом після затримки, пов'язаної з затримкою ХАМАС у передачі списку. Перший етап перемир'я мав розпочатися сьогодні о 08:30, але був відкладений після того, як ХАМАС запізнився з передачею списку трьох жінок-заручниць, які мають бути звільнені сьогодні вдень. 

Протягом останніх двох годин ЦАХАЛ продовжував завдавати ударів по об'єктах терористів у секторі Гази.

  • У ніч на суботу, 18 січня, уряд Ізраїлю у повному складі проголосував за схвалення угоди про перемир'я з ХАМАС, яка включає припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів.

 

Теги:
Новини
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
полонені
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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