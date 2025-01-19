Угода про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС набула чинності: угруповання надало список заручників, яких звільнить сьогодні
У неділю, 19 січня, набула чинності угоди про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. У межах домовленостей терористичне угруповання передало список заручників, яких мають звільнити сьогодні
Про це повідомляє The Times of Israel.
Представники офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтвердили, що список заручників отримали. Служба безпеки наразі проводить перевірку наданої інформації.
Галь Гірш, уповноважена особа уряду з питань повернення заручників, почала спілкуватися з родинами трьох жінок-заручниць, повернення яких до Ізраїлю очікується сьогодні.
Перемир'я набуло чинності об 11:15 за місцевим часом після затримки, пов'язаної з затримкою ХАМАС у передачі списку. Перший етап перемир'я мав розпочатися сьогодні о 08:30, але був відкладений після того, як ХАМАС запізнився з передачею списку трьох жінок-заручниць, які мають бути звільнені сьогодні вдень.
Протягом останніх двох годин ЦАХАЛ продовжував завдавати ударів по об'єктах терористів у секторі Гази.
- У ніч на суботу, 18 січня, уряд Ізраїлю у повному складі проголосував за схвалення угоди про перемир'я з ХАМАС, яка включає припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.08 Купівля 42.08Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе