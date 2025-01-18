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Уряд Ізраїлю схвалив угоду про перемир'я з ХАМАС

Марія Науменко
18 січня, 2025 субота
06:38
Світ Ізраїль

У ніч на суботу, 18 січня, уряд Ізраїлю у повному складі проголосував за схвалення угоди про перемир'я з ХАМАС, яка включає припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, "за" угоду проголосували 24 міністри, тоді як 8 - "проти".

"Уряд затвердив рамки повернення заручників. Рамки звільнення заручників набудуть чинності в неділю, 19 січня 2025 року", - йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю.

В рамках першого етапу угоди, що триватиме 42 дні, планується вивільнити загалом 33 заручники.

Тепер, коли уряд схвалив угоду, її противники можуть подати петицію до Верховного суду проти звільнення палестинських в'язнів, хоча суд навряд чи втрутиться в цю справу.

  • 11 січня повідомлялось, що угруповання ХАМАС погодилося відкласти низку суперечливих питань з Ізраїлем до наступного етапу запропонованої угоди про припинення вогню.
  • 14 січня речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі повідомив про прогрес у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС щодо перемир'я в Газі, зазначивши, що угода перебуває на завершальному етапі. Угруповання вже схвалило проєкт угоди.
  • 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення всіх заручників. Вона набуде чинності 19 січня та складається з трьох фаз. 
  •  17 січня Кабінет безпеки Ізраїлю ратифікував угоду про перемир'я з ХАМАС.
Теги:
Новини
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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