Уряд Ізраїлю схвалив угоду про перемир'я з ХАМАС

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, "за" угоду проголосували 24 міністри, тоді як 8 - "проти".

"Уряд затвердив рамки повернення заручників. Рамки звільнення заручників набудуть чинності в неділю, 19 січня 2025 року", - йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю.

В рамках першого етапу угоди, що триватиме 42 дні, планується вивільнити загалом 33 заручники.

Тепер, коли уряд схвалив угоду, її противники можуть подати петицію до Верховного суду проти звільнення палестинських в'язнів, хоча суд навряд чи втрутиться в цю справу.