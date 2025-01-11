ХАМАС погодився на компроміс з Ізраїлем, аби наблизитись до угоди про перемир'я, - ЗМІ
Терористичне угруповання ХАМАС погодилося відкласти низку суперечливих питань з Ізраїлем до наступного етапу запропонованої угоди про припинення вогню
Про це повідомляє The Times of Israel.
Водночас у ХАМАС наголосили, що це можливо лише за умови реалізації наступних етапів угоди без затримок і дотримання вимог сторін.
Посередники з Єгипту, Катару та США підтвердили, що підтримують останню позицію ХАМАС на переговорах.
За їхніми словами, Каїр проявив гнучкість, погодившись вивести ізраїльські війська з Філадельфійської траси вздовж кордону між Газою і Єгиптом на більш пізньому етапі.
Як стверджує співрозмовник видання, з моменту початку переговорів вони "перебувають у найближчій точці до завершення угоди".
ХАМАС разом з посередниками очікує відповіді від Ізраїлю найближчим часом. Ізраїль, своєю чергою, заявив, що не готовий прийняти жодне припинення вогню, яке б заважало відновленню бойових дій відповідно до триетапної угоди.
- Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) обговорюють зі США та Ізраїлем можливість створення тимчасового уряду для сектора Гази після закінчення конфлікту.
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