ХАМАС погодився на компроміс з Ізраїлем, аби наблизитись до угоди про перемир'я, - ЗМІ

Про це повідомляє The Times of Israel.

Водночас у ХАМАС наголосили, що це можливо лише за умови реалізації наступних етапів угоди без затримок і дотримання вимог сторін.

Посередники з Єгипту, Катару та США підтвердили, що підтримують останню позицію ХАМАС на переговорах.

За їхніми словами, Каїр проявив гнучкість, погодившись вивести ізраїльські війська з Філадельфійської траси вздовж кордону між Газою і Єгиптом на більш пізньому етапі.

Як стверджує співрозмовник видання, з моменту початку переговорів вони "перебувають у найближчій точці до завершення угоди".

ХАМАС разом з посередниками очікує відповіді від Ізраїлю найближчим часом. Ізраїль, своєю чергою, заявив, що не готовий прийняти жодне припинення вогню, яке б заважало відновленню бойових дій відповідно до триетапної угоди.