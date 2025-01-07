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ОАЕ ведуть переговори зі США та Ізраїлем про створення перехідного уряду для післявоєнної Гази, - Reuters

Марія Науменко
7 січня, 2025 вiвторок
13:41
Світ Сектор Гази

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) обговорюють зі США та Ізраїлем можливість створення тимчасового уряду для сектора Гази після закінчення конфлікту

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Угода передбачає, що ОАЕ спільно зі США та іншими країнами тимчасово здійснюватимуть нагляд за управлінням, безпекою і відновленням Гази після виведення ізраїльських військ.

Згідно з повідомленням, тимчасовий уряд функціонуватиме до того моменту, поки реформована Палестинська адміністрація (ПА) не зможе відновити контроль над територією.

ОАЕ намагаються реалізувати ідею, згідно з якою реформована Палестинська адміністрація повинна керувати Газою, Західним берегом річки Йордан та Східним Єрусалимом в рамках незалежної палестинської держави,  проти чого публічно виступає Ізраїль.

"ОАЕ не братимуть участі в жодному плані, який не включатиме значну реформу Палестинської адміністрації, розширення її повноважень і створення надійної дорожньої карти до палестинської держави, - заявив представник ОАЕ. - Ці елементи, яких наразі бракує, є важливими для успіху будь-якого плану після Гази".

Об'єднані Арабські Емірати також розглядають можливість використання приватних військових підрядників у складі міжнародних миротворчих сил в Газі.

Представник Державного департаменту США підтвердив, що країна веде переговори з кількома партнерами, зокрема з ОАЕ, аби знайти найкращі шляхи управління і відновлення після війни.

"Це були дорадчі дискусії, які тривають, оскільки ми шукаємо найкращий шлях вперед", - додав він.

  • Високопоставлений представник ХАМАСу оприлюднив список із 34 заручників, яких угруповання готове звільнити на першому етапі потенційної угоди про перемир'я з Ізраїлем.

 

Теги:
Новини
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
ОАЕ
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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