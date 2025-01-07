ОАЕ ведуть переговори зі США та Ізраїлем про створення перехідного уряду для післявоєнної Гази, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Угода передбачає, що ОАЕ спільно зі США та іншими країнами тимчасово здійснюватимуть нагляд за управлінням, безпекою і відновленням Гази після виведення ізраїльських військ.

Згідно з повідомленням, тимчасовий уряд функціонуватиме до того моменту, поки реформована Палестинська адміністрація (ПА) не зможе відновити контроль над територією.

ОАЕ намагаються реалізувати ідею, згідно з якою реформована Палестинська адміністрація повинна керувати Газою, Західним берегом річки Йордан та Східним Єрусалимом в рамках незалежної палестинської держави, проти чого публічно виступає Ізраїль.

"ОАЕ не братимуть участі в жодному плані, який не включатиме значну реформу Палестинської адміністрації, розширення її повноважень і створення надійної дорожньої карти до палестинської держави, - заявив представник ОАЕ. - Ці елементи, яких наразі бракує, є важливими для успіху будь-якого плану після Гази".

Об'єднані Арабські Емірати також розглядають можливість використання приватних військових підрядників у складі міжнародних миротворчих сил в Газі.

Представник Державного департаменту США підтвердив, що країна веде переговори з кількома партнерами, зокрема з ОАЕ, аби знайти найкращі шляхи управління і відновлення після війни.

"Це були дорадчі дискусії, які тривають, оскільки ми шукаємо найкращий шлях вперед", - додав він.