ХАМАС оприлюднив список із 34 заручників, яких звільнить на першому етапі потенційної угоди про перемир'я з Ізраїлем, - BBC

Про це повідомляє BBC.

У списку вказані 10 жінок, 11 чоловіків віком від 50 до 85 років, а також малолітні діти, які, як раніше заявляв ХАМАС, були вбиті в результаті ізраїльського авіаудару.

Крім того, у списку є кілька заручників, які потребують медичної допомоги.

Натомість офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявив, що жодних списків він не бачив.

Водночас, переговори про припинення вогню відновилися в Досі, Катар, на вихідних, однак сторони поки що не досягли значного прогресу.

Як повідомив представник ХАМАС, будь-яка угода щодо повернення ізраїльських заручників залежатиме від угоди про виведення ізраїльських військ з Гази та встановлення постійного миру.

"Однак, до цього часу окупаційна влада продовжує проявляти впертість щодо угоди з питань припинення вогню і виведення військ і не зробила жодного кроку вперед", - заявив він.