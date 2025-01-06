ХАМАС оприлюднив список із 34 заручників, яких звільнить на першому етапі потенційної угоди про перемир'я з Ізраїлем, - BBC
Високопоставлений представник ХАМАСу оприлюднив список із 34 заручників, яких угруповання готове звільнити на першому етапі потенційної угоди про перемир'я з Ізраїлем
Про це повідомляє BBC.
У списку вказані 10 жінок, 11 чоловіків віком від 50 до 85 років, а також малолітні діти, які, як раніше заявляв ХАМАС, були вбиті в результаті ізраїльського авіаудару.
Крім того, у списку є кілька заручників, які потребують медичної допомоги.
Натомість офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявив, що жодних списків він не бачив.
Водночас, переговори про припинення вогню відновилися в Досі, Катар, на вихідних, однак сторони поки що не досягли значного прогресу.
Як повідомив представник ХАМАС, будь-яка угода щодо повернення ізраїльських заручників залежатиме від угоди про виведення ізраїльських військ з Гази та встановлення постійного миру.
"Однак, до цього часу окупаційна влада продовжує проявляти впертість щодо угоди з питань припинення вогню і виведення військ і не зробила жодного кроку вперед", - заявив він.
- Раніше Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про успішне завершення операції на півночі Гази, в результаті якої був знищений "офіцерський квартал" ХАМАС.
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