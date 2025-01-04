ЦАХАЛ заявив, що знищив "офіцерський квартал" ХАМАСу на півночі Гази, звідки угруповання атакувало Ізраїль

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як зазначили ізраїльські військові, в "офіцерському кварталі" розташовані будівлі з виглядом на територію Ізраїлю, які виконували функції "центрального терористичного комплексу".

У цьому районі також базувались протитанкові вогневі позиції, міни-пастки, тунелі та ракетні установки, націлені на ізраїльські території.

У ЦАХАЛі повідомили, що виконали завдання зі знищення не лише самих будівель, а й усієї терористичної інфраструктури, що розташована у цьому районі.