ЦАХАЛ заявив, що знищив "офіцерський квартал" ХАМАСу на півночі Гази, звідки угруповання атакувало Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про успішне завершення операції на півночі Гази, в результаті якої був знищений "офіцерський квартал" ХАМАС
Про це повідомляє The Times of Israel.
Як зазначили ізраїльські військові, в "офіцерському кварталі" розташовані будівлі з виглядом на територію Ізраїлю, які виконували функції "центрального терористичного комплексу".
У цьому районі також базувались протитанкові вогневі позиції, міни-пастки, тунелі та ракетні установки, націлені на ізраїльські території.
У ЦАХАЛі повідомили, що виконали завдання зі знищення не лише самих будівель, а й усієї терористичної інфраструктури, що розташована у цьому районі.
- Ізраїль розглядає можливість значного скорочення обсягу гуманітарної допомоги, що надходить до сектора Гази, після вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа 20 січня.
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