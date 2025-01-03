Ізраїль планує суттєво зменшити обсяги гумдопомоги для Гази після інавгурації Трампа, - ЗМІ

Про це повідомляє The Times of Israel.

Цей крок, як стверджує Єрусалим, має на меті послаблення управлінського потенціалу ХАМАСу, який зберіг контроль над більшістю гуманітарних постачань навіть після 15 місяців військових дій.

У виданні зауважили, що бойовики стягують плату за пропуск гуманітарних конвоїв на територію Газу.

Нині до Гази надходить обмежена кількість допомоги, і подальше зменшення обсягів може загострити вже існуючу гуманітарну кризу.

Представники органів безпеки Ізраїлю давно попереджали прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, що військовий тиск на ХАМАС без створення надійної альтернативи його правлінню призведе до того, що терористичне угрупування заповнить будь-які вакууми, які тимчасово утворилися в результаті операцій ЦАХАЛу.

Натомість Нетаньягу відхилив пропозиції арабських союзників, які готові були допомогти у відновленні і стабілізації Гази в обмін на можливість встановлення влади Палестинської адміністрації в цьому регіоні замість ХАМАСу.