"Як ніколи близькі до досягнення угоди": у ХАМАС заявили про прогрес у перемовинах з Ізраїлем щодо перемир'я

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Ми як ніколи близькі до досягнення угоди про припинення вогню та обмін полоненими, якщо Нетаньягу не буде перешкоджати досягненню угоди", - заявив представник терористичного угруповання, додавши, що тепер Вашингтон повинен чинити тиск на ізраїльського прем'єра.

Згідно з повідомленням, ХАМАС подав пропозицію, що свідчить про "значну гнучкість", яка передбачає "поступове припинення війни і поступове виведення ізраїльських військ згідно з узгодженим графіком, а також гарантії з боку міжнародних посередників".

Лідер ХАМАСу додав, що посередники активізували переговори для подолання розбіжностей та прискорення досягнення угоди.

Основними вимогами угруповання залишаються постійне припинення вогню, виведення військових сил ЦАХАЛу, повернення переміщених жителів Гази, а також справедлива угода щодо звільнення заручників і палестинських ув'язнених.

Крім того, джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп прагне досягти угоди про припинення вогню та звільнення заручників якомога швидше, до своєї інавгурації, що, можливо, відбудеться ще цього року.

За словами джерела, ХАМАС та інші палестинські терористичні угруповання виявили готовність до діалогу, але основною перешкодою залишається спротив Ізраїлю.