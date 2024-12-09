ХАМАС представив список імен для обміну заручників на палестинських в'язнів

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними джерел, близьких до переговорів, Ізраїль наразі аналізує наданий ХАМАСом список і, можливо, направить делегацію до Каїра вже сьогодні.

Сторони розглядають можливість часткової угоди, згідно з якою заручники з гуманітарної категорії, що включають людей похилого віку, дітей, жінок, хворих та важко поранених, будуть звільнені в обмін на тривале припинення вогню та звільнення палестинських ув'язнених. Кількість живих заручників, які підпадають під ці категорії, наразі менш як 33.

ХАМАС також оголосив, що готовий звільнити чотирьох заручників з американським громадянством.

Перемовини щодо звільнення заручників тривають вже понад рік, проте не призвели до угоди. З моменту тижневого перемир'я наприкінці листопада 2023 року було звільнено 105 заручників, але Ізраїль вважає, що 96 з 251 заручника, викраденого 7 жовтня, все ще перебувають у Газі, включаючи тіла щонайменше 34 людей, чию загибель підтвердив ЦАХАЛ. За останній рік ізраїльські війська змогли звільнити вісім заручників та знайти тіла 38 інших.