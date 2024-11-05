Нетаньягу хоче запропонувати "мільйони доларів" та вихід з Гази представникам ХАМАСу за звільнення заручників, - ЗМІ

Про це інформує The Times of Israel.

Крім того, згідно з повідомленням, прем'єр-міністр готовий гарантувати "безпечний вихід" з Гази тим, хто звільнить заручників, і їхнім сім'ям.

За словами високопосадовця, ця ідея обговорювалася під час недільної зустрічі щодо заручників з урядовим уповноваженим Галом Хіршем.

Співрозмовник видання також підтвердив заяву державного департаменту США, зроблену в понеділок, про те, що ХАМАС відхилив пропозицію про короткострокове припинення вогню і звільнення заручників.

"Нічого не відбуватиметься на місцях, поки ми не дізнаємося результатів виборів у США", - пояснив він.