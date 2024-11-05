Нетаньягу хоче запропонувати "мільйони доларів" та вихід з Гази представникам ХАМАСу за звільнення заручників, - ЗМІ
Ізраїльський високопосадовець підтвердив повідомлення про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу готовий запропонувати представникам ХАМАСу, які утримують заручників у Газі, по "кілька мільйонів доларів" за звільнення кожного з них
Про це інформує The Times of Israel.
Крім того, згідно з повідомленням, прем'єр-міністр готовий гарантувати "безпечний вихід" з Гази тим, хто звільнить заручників, і їхнім сім'ям.
За словами високопосадовця, ця ідея обговорювалася під час недільної зустрічі щодо заручників з урядовим уповноваженим Галом Хіршем.
Співрозмовник видання також підтвердив заяву державного департаменту США, зроблену в понеділок, про те, що ХАМАС відхилив пропозицію про короткострокове припинення вогню і звільнення заручників.
"Нічого не відбуватиметься на місцях, поки ми не дізнаємося результатів виборів у США", - пояснив він.
- Під час чергового раунду переговорів між представниками ХАМАС та ФАТХ у Каїрі сторони домовилися про створення технократичного комітету для управління сектором Гази після завершення війни.
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