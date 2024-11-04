ХАМАС і ФАТХ домовились створити технократичну адміністрацію для післявоєнного управління Газою

Про це повідомляє The Times of Israel.

Переговори відбулись у рамках мирних ініціатив Єгипту, спрямованих на припинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС, а також на забезпечення гуманітарного доступу до Гази.

ХАМАС представив детальний план роботи комітету, в той час, як ФАТХ запропонував обговорити питання централізованого управління, що, згідно з повідомленнями, відбудеться на наступних зустрічах. Комітет складатиметься з незалежних палестинських експертів.

Водночас делегація ХАМАС на чолі з Халілем аль-Хайя провела переговори з представниками єгипетської розвідки, однак досягти значного прогресу щодо припинення вогню та звільнення заручників не вдалося. Основною вимогою ХАМАС залишається тиск з боку Єгипту на Ізраїль для припинення військових дій на півночі сектора Гази.

Крім того, сьогодні в Каїрі запланована зустріч президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса з президентом Єгипту Абдель-Фаттахом ас-Сіссі для обговорення подальших кроків щодо припинення війни та майбутнього управління палестинськими територіями.