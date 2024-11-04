ХАМАС і ФАТХ домовились створити технократичну адміністрацію для післявоєнного управління Газою
Під час чергового раунду переговорів між представниками ХАМАС та ФАТХ у Каїрі сторони домовилися про створення технократичного комітету для управління сектором Гази після завершення війни
Про це повідомляє The Times of Israel.
Переговори відбулись у рамках мирних ініціатив Єгипту, спрямованих на припинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС, а також на забезпечення гуманітарного доступу до Гази.
ХАМАС представив детальний план роботи комітету, в той час, як ФАТХ запропонував обговорити питання централізованого управління, що, згідно з повідомленнями, відбудеться на наступних зустрічах. Комітет складатиметься з незалежних палестинських експертів.
Водночас делегація ХАМАС на чолі з Халілем аль-Хайя провела переговори з представниками єгипетської розвідки, однак досягти значного прогресу щодо припинення вогню та звільнення заручників не вдалося. Основною вимогою ХАМАС залишається тиск з боку Єгипту на Ізраїль для припинення військових дій на півночі сектора Гази.
Крім того, сьогодні в Каїрі запланована зустріч президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса з президентом Єгипту Абдель-Фаттахом ас-Сіссі для обговорення подальших кроків щодо припинення війни та майбутнього управління палестинськими територіями.
- Міністерство закордонних справ Ізраїлю офіційно сповістило ООН про те, що країна виходить з угоди 1967 року про визнання палестинського агентства у справах біженців БАПОР, після того, як парламент ухвалив закон щодо суттєвого обмеження його діяльності в Ізраїлі, а також на Західному березі річки Йордан і в секторі Гази.
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