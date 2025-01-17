Кабінет безпеки Ізраїлю ратифікував угоду про перемир'я з ХАМАС
У п'ятницю, 17 січня, Кабінет безпеки Ізраїлю ратифікував угоду про перемир'я з ХАМАС, яка передбачає обмін десятків заручників, утримуваних в Газі, на палестинців, що перебувають в ізраїльських в'язницях
Про це інформує The Guardian.
Наступним кроком стане передача угоди для остаточного затвердження всім членам кабінету міністрів, щоб у неділю, 19 січня, відбулося звільнення перших заручників і ув'язнених. Верховний суд Ізраїлю планує розглянути петиції щодо певних аспектів угоди, однак ймовірність втручання суддів залишається низькою.
У рамках першого етапу угоди, що триватиме 42 дні, ХАМАС зобов'язується звільнити 33 заручників, серед яких є жінки, діти та особи віком старше 50 років. В обмін на це Ізраїль звільнить 50 палестинських ув'язнених за кожну жінку-військовослужбовця і 30 за інших жінок-заручниць.
Ізраїльський уряд оголосив, що прізвища звільнених заручників будуть розголошені лише після їх передачі армії.
Згідно з документом, дев'ять ізраїльтян, які потребують медичної допомоги, будуть звільнені в обмін на 110 палестинців, засуджених до довічного ув’язнення. Чоловіки старше 50 років з групи 33 заручників обмінюватимуться у співвідношенні 1:3, а для осіб з іншими термінами ув'язнення це співвідношення становитиме 1:27.
На другому етапі угоди передбачено повернення решти живих заручників і відповідний обмін палестинських ув'язнених, після чого Ізраїль планує повністю вийти з території. Деталі цього етапу будуть узгоджені під час переговорів через 16 днів.
У рамках третього етапу очікується обмін тілами загиблих заручників та членів ХАМАС, а також початок реалізації плану відновлення Гази.
- 11 січня повідомлялось, що угруповання ХАМАС погодилося відкласти низку суперечливих питань з Ізраїлем до наступного етапу запропонованої угоди про припинення вогню.
- 14 січня речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі повідомив про прогрес у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС щодо перемир'я в Газі, зазначивши, що угода перебуває на завершальному етапі. Угруповання вже схвалило проєкт угоди.
- 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення всіх заручників. Вона набуде чинності 19 січня та складається з трьох фаз.
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