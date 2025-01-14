У Катарі заявили, що перемовини між Ізраїлем та ХАМАС щодо перемир'я в Газі перебувають на завершальному етапі

Про це повідомляє The Guardian.

Виступаючи в Досі англійською мовою на двомовній пресконференції, він висловив оптимізм щодо потенційної угоди, водночас закликавши утриматись від надмірних хвилювань у суспільстві.

"Дуже важливо не підвищувати очікування до рівня, який не пов'язаний з тим, що зараз відбувається на місцях, - наголосив речник. - Ми вважаємо, що перебуваємо на завершальній стадії. Але очевидно, що поки не буде оголошення, тому ми не повинні бути надто схвильовані тим, що відбувається зараз".

Маджед аль-Ансарі висловив подяку представникам адміністрації США, які беруть участь у переговорах.

"Зустрічі, які відбулися тут, у Досі, є продуктивними. Вони є позитивними, і ми сподіваємося почути про певні зрушення", - додав він.

Речник ще раз підкреслив давню позицію Катару щодо конфлікту, зазначивши, що війна в Газі мала закінчитися давно, оскільки гуманітарні наслідки конфлікту є нестерпними для населення регіону.

Він закликав обидві сторони серйозно долучитися до переговорів і підписати угоду якомога швидше, щоб забезпечити повернення заручників і стабільність у регіоні.