У Катарі заявили, що перемовини між Ізраїлем та ХАМАС щодо перемир'я в Газі перебувають на завершальному етапі
Речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі повідомив про прогрес у перемовини між Ізраїлем та ХАМАС щодо перемир'я в Газі, зазначивши, що угода перебуває на завершальному етапі
Про це повідомляє The Guardian.
Виступаючи в Досі англійською мовою на двомовній пресконференції, він висловив оптимізм щодо потенційної угоди, водночас закликавши утриматись від надмірних хвилювань у суспільстві.
"Дуже важливо не підвищувати очікування до рівня, який не пов'язаний з тим, що зараз відбувається на місцях, - наголосив речник. - Ми вважаємо, що перебуваємо на завершальній стадії. Але очевидно, що поки не буде оголошення, тому ми не повинні бути надто схвильовані тим, що відбувається зараз".
Маджед аль-Ансарі висловив подяку представникам адміністрації США, які беруть участь у переговорах.
"Зустрічі, які відбулися тут, у Досі, є продуктивними. Вони є позитивними, і ми сподіваємося почути про певні зрушення", - додав він.
Речник ще раз підкреслив давню позицію Катару щодо конфлікту, зазначивши, що війна в Газі мала закінчитися давно, оскільки гуманітарні наслідки конфлікту є нестерпними для населення регіону.
Він закликав обидві сторони серйозно долучитися до переговорів і підписати угоду якомога швидше, щоб забезпечити повернення заручників і стабільність у регіоні.
- Напередодні терористичне угруповання ХАМАС погодилося відкласти низку суперечливих питань з Ізраїлем до наступного етапу запропонованої угоди про припинення вогню.
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