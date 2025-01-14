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Головна Світ У Катарі заявили, що перемовини між Ізраїлем та ХАМАС щодо перемир'я в Газі перебувають на завершальному етапі

У Катарі заявили, що перемовини між Ізраїлем та ХАМАС щодо перемир'я в Газі перебувають на завершальному етапі

Марія Науменко
14 січня, 2025 вiвторок
14:38
Світ

Речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі повідомив про прогрес у перемовини між Ізраїлем та ХАМАС щодо перемир'я в Газі, зазначивши, що угода перебуває на завершальному етапі

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

Виступаючи в Досі англійською мовою на двомовній пресконференції, він висловив оптимізм щодо потенційної угоди, водночас закликавши утриматись від надмірних хвилювань у суспільстві.

"Дуже важливо не підвищувати очікування до рівня, який не пов'язаний з тим, що зараз відбувається на місцях, - наголосив речник. - Ми вважаємо, що перебуваємо на завершальній стадії. Але очевидно, що поки не буде оголошення, тому ми не повинні бути надто схвильовані тим, що відбувається зараз".

Маджед аль-Ансарі висловив подяку представникам адміністрації США, які беруть участь у переговорах.

"Зустрічі, які відбулися тут, у Досі, є продуктивними. Вони є позитивними, і ми сподіваємося почути про певні зрушення", - додав він.

Речник ще раз підкреслив давню позицію Катару щодо конфлікту, зазначивши, що війна в Газі мала закінчитися давно, оскільки гуманітарні наслідки конфлікту є нестерпними для населення регіону. 

Він закликав обидві сторони серйозно долучитися до переговорів і підписати угоду якомога швидше, щоб забезпечити повернення заручників і стабільність у регіоні.

  • Напередодні терористичне угруповання ХАМАС погодилося відкласти низку суперечливих питань з Ізраїлем до наступного етапу запропонованої угоди про припинення вогню.
Теги:
Новини
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Катар
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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