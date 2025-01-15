Ізраїль і ХАМАС домовились про припинення вогню

Про це пише Reuters і CNN.

"Ізраїль і ХАМАС погоджуються на угоду, яка призведе до призупинення бойових дій у Газі, і до поступового звільнення заручників й ув'язнених", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив міністр закордонних справ, очікується, що уряд Ізраїлю проголосує за угоду у четвер, 15 січня.