Ізраїль і ХАМАС домовились про припинення вогню
У середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників
"Ізраїль і ХАМАС погоджуються на угоду, яка призведе до призупинення бойових дій у Газі, і до поступового звільнення заручників й ув'язнених", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив міністр закордонних справ, очікується, що уряд Ізраїлю проголосує за угоду у четвер, 15 січня.
- 11 січня повідомлялось, що угруповання ХАМАС погодилося відкласти низку суперечливих питань з Ізраїлем до наступного етапу запропонованої угоди про припинення вогню.
- 14 січня речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі повідомив про прогрес у перемовини між Ізраїлем та ХАМАС щодо перемир'я в Газі, зазначивши, що угода перебуває на завершальному етапі. Угрупування вже схвалило проєкт угоди.
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