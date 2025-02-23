У Німеччині розпочалися вибори до Бундестагу: лідирує проукраїнський кандидат на посаду канцлера
У неділю, 23 лютого, у Німеччині проходять позачергові вибори, під час яких німці обиратимуть представників до Бундестагу і наступного канцлера
Про це повідомляє El Pais.
Зазначається, що ці вибори мають вирішальне значення для політичного майбутнього Німеччини.
Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом і закриються о 18:00. Після закриття ЗМІ мають оприлюднити перші дані екзит-полів, які запропонують початкову оцінку результату.
Позачергові вибори до Бундестагу проводяться, тому що правляча коаліція, сформована соціал-демократами (SPD), Зеленими (Die Grünen) і лібералами (FDP), розпалася.
"Відсутність згоди та зростаюча економічна криза змусили достроково розпустити парламент, що привело до призначення виборів раніше запланованого терміну", - пояснює видання.
Наголошується, що вибори не лише визначають нове керівництво країни, але й напрям, який Німеччина обиратиме в таких ключових сферах, як економіка, імміграція та її роль у Європейському Союзі.
Всього участь у виборах беруть 29 партій, але основними суперниками стали:
- Християнсько-демократичний союз (ХДС) – Фрідріх Мерц. Це правоцентристська партія, яка зараз лідирує в опитуваннях. Мерц підтримує Україну й виступає за передачу Україні ракет Taurus.
- Альтернатива для Німеччини (AfD) – Аліса Вайдель. Націоналістична та антиміграційна партія, яка отримує все більшу підтримку у східній Німеччині.
- Соціал-демократична партія (SPD) – Олаф Шольц. Чинний канцлер претендує на переобрання.
Раніше кандидат у канцлери Німеччини від CDU Фрідріх Мерц заявив, що перемога України у війні – це те, чого він домагатиметься, якщо очолить німецький уряд.
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