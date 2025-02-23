У Німеччині розпочалися вибори до Бундестагу: лідирує проукраїнський кандидат на посаду канцлера

Про це повідомляє El Pais.

Зазначається, що ці вибори мають вирішальне значення для політичного майбутнього Німеччини.

Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом і закриються о 18:00. Після закриття ЗМІ мають оприлюднити перші дані екзит-полів, які запропонують початкову оцінку результату.

Позачергові вибори до Бундестагу проводяться, тому що правляча коаліція, сформована соціал-демократами (SPD), Зеленими (Die Grünen) і лібералами (FDP), розпалася.

"Відсутність згоди та зростаюча економічна криза змусили достроково розпустити парламент, що привело до призначення виборів раніше запланованого терміну", - пояснює видання.

Наголошується, що вибори не лише визначають нове керівництво країни, але й напрям, який Німеччина обиратиме в таких ключових сферах, як економіка, імміграція та її роль у Європейському Союзі.

Всього участь у виборах беруть 29 партій, але основними суперниками стали:

Християнсько-демократичний союз (ХДС) – Фрідріх Мерц. Це правоцентристська партія, яка зараз лідирує в опитуваннях. Мерц підтримує Україну й виступає за передачу Україні ракет Taurus.

Альтернатива для Німеччини (AfD) – Аліса Вайдель. Націоналістична та антиміграційна партія, яка отримує все більшу підтримку у східній Німеччині.

Соціал-демократична партія (SPD) – Олаф Шольц. Чинний канцлер претендує на переобрання.

Раніше кандидат у канцлери Німеччини від CDU Фрідріх Мерц заявив, що перемога України у війні – це те, чого він домагатиметься, якщо очолить німецький уряд.