"Бояться провокацій": російські війська на ТОТ України посилили заходи безпеки до 23 і 24 лютого

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

За даними агента руху зі складу збройних сил РФ, у військові частини надійшов наказ суворо простежити, щоб військовослужбовці дотримувалися сухого закону.

Крім того, військовим заборонили на 23 і 24 лютого носити форму за межами частини та наказали пересуватися в населених пунктах лише в цивільному одязі.

"Мабуть, таке рішення продиктоване страхом перед ударами Сил оборони України та активністю партизанів", - зазначають в "Атеш".

Партизани наголошують, що окупанти можуть використати ці дні для провокацій, щоб у разі терактів звинуватити українське підпілля та використати це у своїй пропаганді.