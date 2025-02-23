"Бояться провокацій": російські війська на ТОТ України посилили заходи безпеки до 23 і 24 лютого
Окупаційні війська в Криму, Херсонській та Запорізькій областях посилюють заходи безпеки у зв'язку з можливими провокаціями до їхнього так званого Дня захисника вітчизни, а також у річницю початку повномасштабної війни, 24 лютого
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
За даними агента руху зі складу збройних сил РФ, у військові частини надійшов наказ суворо простежити, щоб військовослужбовці дотримувалися сухого закону.
Крім того, військовим заборонили на 23 і 24 лютого носити форму за межами частини та наказали пересуватися в населених пунктах лише в цивільному одязі.
"Мабуть, таке рішення продиктоване страхом перед ударами Сил оборони України та активністю партизанів", - зазначають в "Атеш".
Партизани наголошують, що окупанти можуть використати ці дні для провокацій, щоб у разі терактів звинуватити українське підпілля та використати це у своїй пропаганді.
- Водночас у ніч на 23 лютого росіяни атакували Україну дронами. Унаслідок обстрілу в Києві уламки безпілотника впали на території Ботанічного саду ім. М. Гришка.
- На Запоріжжі та Одещині є поранені. Зокрема, під час атаки в ніч на 23 лютого російські окупаційні війська запустили по території України найбільшу кількість ударних безпілотників з того часу, коли іранські дрони почали бити по українських містах і селах.
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