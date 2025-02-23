Швейцарія допускає відправку 200 військових для миротворчої місії в Україні

Про це повідомляє SWI.

Зюсслі пояснив, що слід розрізняти операції з примусу до миру та миротворчі операції. Місії з примусу до миру будуть примушувати до миру силою зброї, про що для Швейцарії не може бути мови, підкреслює видання. Тоді як підтримання миру вимагає припинення вогню та згоди Росії та України на розгортання миротворчих сил ООН. В ін наголосив на нейтралітеті Швейцарії.

"Якщо ми отримаємо наказ взяти участь у місії, ми розробимо концепцію навчання, щоб навчити наших солдатів і підготувати їх до розгортання. Потім ми почнемо набирати та навчати членів збройних сил", – продовжив Зюсслі, додавши, що застосування зброї буде дозволено лише в ситуації самооборони.

Швейцарія має хороші позиції у сфері логістики та медичних послуг, продовжив головнокомандувач армії. У рамках миротворчої місії можливі різні завдання. Зюсслі провів паралелі з розміщенням швейцарської армії в Косово.

Він також попередив, що Росія може бути готова до подальшої дестабілізації Європи у 2027 році та ескалації конфлікту. Це буде особливо критично для Швейцарії, оскільки ЗРК Patriot і винищувачі F-35 будуть поставлені лише після 2027 року, зауважило SWI.

Миротворчі війська в Україні. Що відомо Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США. 11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ. За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії. 17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні. Очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії. Західні офіційні особи заявили, що європейські війська можуть бути розгорнуті в українських містах, портах і на атомних електростанціях, щоб допомогти забезпечити мир після будь-якої угоди про припинення вогню з Росією.



