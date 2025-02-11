Зеленський про ідею миротворців в Україні: "Не думаю, що війська ООН коли-небудь дійсно допомагали в історії"

Про це він розповів в інтервʼю The Guardian.

Український лідер вважає, що мʼяка миротворча місія навряд чи буде дієвою без гарантій безпеки для Києва.

"Я буду відкритий з вами, я не думаю, що війська ООН або щось подібне коли-небудь дійсно допомагали комусь в історії. Сьогодні ми насправді не можемо підтримати цю ідею. Ми за (миротворчий) контингент, якщо це частина гарантії безпеки, і я б ще раз підкреслив, що без Америки це неможливо", - сказав Зеленський.

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Водночас він наголосив, що ідея миротворців спрацює за наявності до 150 тис. європейських військових в Україні.

"Коли справа доходить до ідеї Емманюеля (президента Франції Емманюеля Макрона, - ред.), якщо вона є частиною (гарантій безпеки), то так, якщо буде 100-150 тисяч європейських військ, то так. Але навіть тоді ми не були б на тому ж рівні військ, що і російська армія, яка виступає проти нас", - заявив Зеленський.