Зеленський про ідею миротворців в Україні: "Не думаю, що війська ООН коли-небудь дійсно допомагали в історії"
Президент Володимир Зеленський прокоментував ідею миротворчих військ в Україні, сказавши, що вона запрацює за умови розміщення 100 -150 тис. європейських військ
Про це він розповів в інтервʼю The Guardian.
Український лідер вважає, що мʼяка миротворча місія навряд чи буде дієвою без гарантій безпеки для Києва.
"Я буду відкритий з вами, я не думаю, що війська ООН або щось подібне коли-небудь дійсно допомагали комусь в історії. Сьогодні ми насправді не можемо підтримати цю ідею. Ми за (миротворчий) контингент, якщо це частина гарантії безпеки, і я б ще раз підкреслив, що без Америки це неможливо", - сказав Зеленський.
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Водночас він наголосив, що ідея миротворців спрацює за наявності до 150 тис. європейських військових в Україні.
"Коли справа доходить до ідеї Емманюеля (президента Франції Емманюеля Макрона, - ред.), якщо вона є частиною (гарантій безпеки), то так, якщо буде 100-150 тисяч європейських військ, то так. Але навіть тоді ми не були б на тому ж рівні військ, що і російська армія, яка виступає проти нас", - заявив Зеленський.
- 22 січня президент Зеленський сказав, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців.
- Пізніше він уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
- 11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія.
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