Навіть якщо Європі вдасться зібрати для України миротворців, без підтримки США їм не обійтися, – NYT

Про це NYT сказав високопоставлений європейський чиновник.

Також, за словами співрозмовника, європейським миротворцям не обійтися без підтримки США у протистоянні з другою армією світу, тим паче з ядерною державою. Без явної участі США в такій операції – з їхнім повітряним прикриттям, протиповітряною обороною та розвідкою – європейські війська були б під серйозною загрозою російського зондування та навіть атак.

Навіть скромніша кількість європейських солдатів, як-от 40 тис. була б важкою метою для континенту з повільним економічним зростанням, нестачею військ і необхідністю збільшення витрат для власного захисту. І цього, найпевніше, буде недостатньо, щоб забезпечити реалістичне стримування Росії, пише видання.

За словами почесного професора військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренса Фрідмана, справжні сили стримування зазвичай вимагають "понад 100 тис. військовослужбовців, призначених для виконання місії" для регулярних ротацій і надзвичайних ситуацій.

"Надання занадто мало військ або сил без підкріплення означало б блеф, який міг би запросити Росію промацати ґрунт, і країни НАТО навряд чи змогли б цьому протистояти", – вважає експертка з оборони з Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки Клаудія Мейджор.

До того ж видання зазначає, що лінія зіткнення в Україні становить приблизно 1300 кілометрів, отже, потрібна буде "величезна кількість військ".

22 січня президент Зеленський сказав, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців.

Пізніше він уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

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