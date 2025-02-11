Навіть якщо Європі вдасться зібрати для України миротворців, без підтримки США їм не обійтися, – NYT
У Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія
Про це NYT сказав високопоставлений європейський чиновник.
Також, за словами співрозмовника, європейським миротворцям не обійтися без підтримки США у протистоянні з другою армією світу, тим паче з ядерною державою. Без явної участі США в такій операції – з їхнім повітряним прикриттям, протиповітряною обороною та розвідкою – європейські війська були б під серйозною загрозою російського зондування та навіть атак.
Навіть скромніша кількість європейських солдатів, як-от 40 тис. була б важкою метою для континенту з повільним економічним зростанням, нестачею військ і необхідністю збільшення витрат для власного захисту. І цього, найпевніше, буде недостатньо, щоб забезпечити реалістичне стримування Росії, пише видання.
За словами почесного професора військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренса Фрідмана, справжні сили стримування зазвичай вимагають "понад 100 тис. військовослужбовців, призначених для виконання місії" для регулярних ротацій і надзвичайних ситуацій.
"Надання занадто мало військ або сил без підкріплення означало б блеф, який міг би запросити Росію промацати ґрунт, і країни НАТО навряд чи змогли б цьому протистояти", – вважає експертка з оборони з Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки Клаудія Мейджор.
До того ж видання зазначає, що лінія зіткнення в Україні становить приблизно 1300 кілометрів, отже, потрібна буде "величезна кількість військ".
- 22 січня президент Зеленський сказав, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців.
- Пізніше він уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
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