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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Навіть якщо Європі вдасться зібрати для України миротворців, без підтримки США їм не обійтися, – NYT

Навіть якщо Європі вдасться зібрати для України миротворців, без підтримки США їм не обійтися, – NYT

Юлія Юліна
11 лютого, 2025 вiвторок
17:09
Війна з Росією війна в Україні

У Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія

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Про це NYT сказав високопоставлений європейський чиновник.

Також, за словами співрозмовника, європейським миротворцям не обійтися без підтримки США у протистоянні з другою армією світу, тим паче з ядерною державою. Без явної участі США в такій операції – з їхнім повітряним прикриттям, протиповітряною обороною та розвідкою – європейські війська були б під серйозною загрозою російського зондування та навіть атак.

Навіть скромніша кількість європейських солдатів, як-от 40 тис. була б важкою метою для континенту з повільним економічним зростанням, нестачею військ і необхідністю збільшення витрат для власного захисту. І цього, найпевніше, буде недостатньо, щоб забезпечити реалістичне стримування Росії, пише видання.

За словами почесного професора військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренса Фрідмана, справжні сили стримування зазвичай вимагають "понад 100 тис. військовослужбовців, призначених для виконання місії" для регулярних ротацій і надзвичайних ситуацій.

"Надання занадто мало військ або сил без підкріплення означало б блеф, який міг би запросити Росію промацати ґрунт, і країни НАТО навряд чи змогли б цьому протистояти", – вважає експертка з оборони з Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки Клаудія Мейджор.

До того ж видання зазначає, що лінія зіткнення в Україні становить приблизно 1300 кілометрів, отже, потрібна буде "величезна кількість військ".

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Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
миротворча місія
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