Шимон Головня, спікер Сейму Польщі: "Ми маємо всі можливості стати супердержавою. Ми маємо унікальну геополітичну ситуацію. У Франції, в Німеччині криза. Велика Британія поза Унією. Всі сподіваються на Польщу. Ми є лідерами Північної Європи. Вже не тільки Східної, але тепер і Північної. Ми голосно заявляємо: ми — лідери Північної Європи! Маємо на те право!".

Шимон Головня один з небагатьох польських топполітиків, який намагався зберігати тверезу голову.

Захоплююся, як він веде засідання парламенту, в минулому журналіст — має гострий язик, вишукану іронію та ядучий сарказм.

Але і його понесло. Слава Богу, що хоча б не в сторону "нації-вбивці". Читайте також: Це не Зеленський втрутився в польські вибори. Це кандидат у президенти Польщі втягнув Україну у свої вибори

Пане Шимоне, ви можете бути й лідерами Europy Wschodnije, i Europy Północnej, i Europy Południowej, і całego świata. Але тільки до того моменту, поки в умовному Замосці стоїть умовний полковник Безручко.

І маєте велике щастя, що нині це умовне Замостя — цілком реальний, але дуже далекий Покровськ.

І що не один полковник з однією стрілецькою дивізією, а десятки генералів та десятки бригад.

І що ви поки не можете поділити нас з Москвою в новому Андрусеві чи Ризі, щоб отримати з нею спільний кордон, який потім з легкістю перейдуть ваші брати/вороги.

Хоча щодня це робите вербально, потураючи інстинктам свого охлосу, який ніяк не може позбутися дивної суміші шовіністичної гордині та комплексу національної неповноцінності.