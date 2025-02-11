Про вологі мрії польських політиків
Шимон Головня один з небагатьох польських топполітиків, який намагався зберігати тверезу голову*
Шимон Головня, спікер Сейму Польщі: "Ми маємо всі можливості стати супердержавою. Ми маємо унікальну геополітичну ситуацію. У Франції, в Німеччині криза. Велика Британія поза Унією. Всі сподіваються на Польщу. Ми є лідерами Північної Європи. Вже не тільки Східної, але тепер і Північної. Ми голосно заявляємо: ми — лідери Північної Європи! Маємо на те право!".
Шимон Головня один з небагатьох польських топполітиків, який намагався зберігати тверезу голову.
Захоплююся, як він веде засідання парламенту, в минулому журналіст — має гострий язик, вишукану іронію та ядучий сарказм.
Але і його понесло. Слава Богу, що хоча б не в сторону "нації-вбивці".
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Пане Шимоне, ви можете бути й лідерами Europy Wschodnije, i Europy Północnej, i Europy Południowej, і całego świata. Але тільки до того моменту, поки в умовному Замосці стоїть умовний полковник Безручко.
І маєте велике щастя, що нині це умовне Замостя — цілком реальний, але дуже далекий Покровськ.
І що не один полковник з однією стрілецькою дивізією, а десятки генералів та десятки бригад.
І що ви поки не можете поділити нас з Москвою в новому Андрусеві чи Ризі, щоб отримати з нею спільний кордон, який потім з легкістю перейдуть ваші брати/вороги.
Хоча щодня це робите вербально, потураючи інстинктам свого охлосу, який ніяк не може позбутися дивної суміші шовіністичної гордині та комплексу національної неповноцінності.
Nie mów hop, póki nie przeskoczysz, Panie, nie mów...
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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