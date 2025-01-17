Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Це не Зеленський втрутився в польські вибори. Це кандидат у президенти Польщі втягнув Україну у свої вибори
OPINION

Це не Зеленський втрутився в польські вибори. Це кандидат у президенти Польщі втягнув Україну у свої вибори

Олег Манчура
17 січня, 2025 п'ятниця
12:04
Погляд

У 2019 році я вважав, що перемога Володимира Зеленського стане катастрофою. І зараз переконаний, що десь 80% його рішень всередині країни досі є хибними, шкідливими та загрожують існуванню держави*

Зміст

Але так само десь 80% його дій назовні — правильні, адекватні обставинам та є спробою вигризти найкраще в найгіршій ситуації. 

Тому вчора відверто офігівав з хейту, який організували Зеленському за його варшавську відповідь по Навроцькому. 

Мені вона сподобалася. 

Не була хамською, як це часто заносить Зеленського, а відточено саркастичною. 

І хоча пісівців рвало на шмаття, насправді ця відповідь досягла свого. Ось свіжа заява самого Навроцького: 

"Якби не підтримка нашої країни, Україна могла б впасти в перші дні війни, попри героїзм, відданість і жертовність українських збройних сил. 

У нас є відчуття добре виконаної роботи щодо нашого партнера, який опинився в екзистенційній небезпеці через пострадянську Російську Федерацію. 

Однак Україна, наші партнери повинні знати, що політика керується правилом взаємності у відносинах. І ми продовжимо, коли я стану президентом, підтримувати Україну перед загрозою Російської Федерації, яка також вороже налаштована до нас, це само собою зрозуміло. 

Водночас Польща представляє, і я хочу це підкреслити, свої інтереси й своє суспільство. Тому вона не може дозволити собі дій, які завдадуть удару по нашій власній економіці, сільському господарству, наповненню гаманців поляків або функціонуванню систем соціального забезпечення". 

Читайте також: Інтеграція України в ЄС – це інтерес Польщі. "Хто цього не розуміє – той дурень або зрадник"

Чому я вважаю, що Навроцького попустило? Точніше, його попустив Зеленський

По-перше, тон заяви в якій немає агресії, як в попередніх. Ніби ванілі додали. Понад те, є навіть реверанс в бік українського війська. Визнання героїзму. Хоча міг би цього й не робити. 

По-друге, обіцянка продовжувати підтримку України в разі якщо стане президентом. 

По-третє, і головне: у свіжій заяві немає нічого про блокування вступу в ЄС та НАТО, нічого про Бандеру, нічого про Волинь і взагалі лише соціалка, аграрка, економіка.  

(Всю іншу риторику як от про месійність Польщі можна опустити: це обов'язкова програма всіх польських політиків, такі вже є). 

Чому так? 

А тому, бо Зеленський своєю заявою підіграв не стільки Тшасковському, а опозиції всередині PiS - до Навроцького та його патрона Качинського

Саме голосом цієї фракції став президент Дуда, який буквально перед візитом Зеленського дезавуював заяву Навроцького, що Польща буде блокувати вступ України до ЄС та НАТО. 

Навроцький у своїй риториці та намаганні підібрати електорат відверто українофобської Конфедерації перейшов певні межі. І не всім навіть в PiS це подобається, а особливо тим, хто програв внутрішню конкуренцію за номінацію. 

Качинський обрав Навроцького і відкинув нелюбого Моравецького, але кажуть, що той не втрачає надії переграти цю історію — час до закінчення реєстрації ще є. 

І саме тому так вчасно Мелоні висунула його на посаду лідера політичної групи Європейські консерватори та реформісти, яку раніше сама очолювала. 

Це однозначно додає йому політичної ваги для домової війни "за спадщину Дуди". 

Читайте також: Початок головування Польщі в ЄС є важливим моментом на шляху України до Євросоюзу, - Туск на зустрічі з Зеленським

Врешті, зіб'є експрем'єр очільника IHП чи ні, — питання десяте: Моравецький теж не подарунок, хоча точно не такий упоротий. 

Нам, можливо, навіть краще, аби кандидував Навроцький, саме через його електоральну стелю. Моравецький — чи не єдиний з PiS, хто б справді міг перемогти Тшасковського. 

Нинішні опитування в II турі приблизно дають такий розклад: Навроцький + Конфедерація < 6-9% Тшасковський + Головня + ліві. 

Чи є ризик, що заява Зеленського може зіграти в іншу сторону? Звичайно, що є. Вибори — дуже динамічний процес. 

Але не ризикувати — не можна було. 

Це не президент України втрутився в польські вибори. Це кандидат у президенти Польщі втягнув Україну у свої вибори

Робив це нахабно, грубо і дуже огидно. 

Я часто чую, що Україна не достатньо твердо відстоює свої інтереси (зокрема своє бачення минулого) в діалозі з Польщею. 

І водночас, коли український президент дав гідну відповідь, хоча й ризиковану та буквально на межі, його за це цькують.

Про хрестик і труси будемо?

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Польща
ЄС
вибори
політика
Володимир Зеленський
євроінтеграція
Дональд Туск
Анджей Дуда
НАТО
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Кевін Лерена
Автор Влад Дідусь
17 січня, 2025 п'ятниця
Готовий битись в Україні: чемпіон WBC кинув виклик Усику
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+2.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.09
    Купівля 42.09
    Продаж 42.69
  • EUR
    Купівля 43.26
    Продаж 44.07
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
17 січня
12:28
Таня Файон у Києві
До Києва прибула міністерка закордонних справ Словенії Файон
12:20
Герман Галущенко
Галущенко запевнив, що цього опалювального сезону тарифи на електроенергію підвищуватися не будуть
12:20
Огляд
БпЛА Penguin
Летів понад дві доби без спочинку: що таке універсальні БпЛА Penguin, їхні параметри, можливості і як вони допомагають ЗСУ на фронті
11:41
Netflix випустив тизер завершального сезону серіалу "Ти" і оголосив дату премʼєри
11:24
Підготовка новоствореного стрілецького батальйону
Із вересня студенти ВНЗ проходитимуть базову загальновійськову підготовку, - Міноборони
11:13
OPINION
Українські біженці під ударом: чому Словаччина погрожує припиненням допомоги?
11:08
Марта Костюк
Українська тенісистка Костюк зупинилася у 1/16 фіналу Australian Open
11:04
Ексклюзив
Карта бойових дій за 1-8 січня
Противник намагається оточити майже з усіх напрямків Велику Новосілку, - Згурець
11:00
Літак Raynair
Через збої навігації у Вільнюсі не зміг приземлитися пасажирський літак, який прямував із Британії
10:41
Скандал на зйомках "Покинь, якщо кохаєш": Бальдоні зажадав від Лайвлі та Рейнольдса $400 млн, звинувативши їх у наклепі про домагання
10:24
СБУ затримала посадовицю Укрзалізниці, яка "зливала" ФСБ інформацію про ешелони ЗСУ
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 січня: скільки коштують євро, долар і злотий
10:16
Нацполіція проводить понад 200 обшуків у справах щодо виїзду за кордон військовозобовʼязаних
10:08
На фото: співачка FIЇNKA
Євробачення-2025: за підсумками опитування в Дії до фіналу Нацвідбору пройшла FIЇNKA
10:03
OPINION
"Угода століття": коли в бочці меду ложка … цукру
09:56
комплекс С-400
Сили оборони України уразили радіолокаційну техніку росіян на Білгородщині
09:39
ППО
Сили ППО збили 33 із 50 ворожих дронів, 10 безпілотників локаційно втрачені
09:30
Ексклюзив
зсу артилерія
Ворог не зміг навести переправи через Оскіл, - комбат БПАК "Ахіллес" про ситуацію біля Дворічного
09:20
Херсонська область
Росіяни атакували дронами Антонівку на Херсонщині: вбили чоловіка на зупинці громадського транспорту
09:01
Оновлено
Бред Пітт
Шахрай за допомогою ШІ прикидався Бредом Піттом і ошукав француженку на €830 тис.: актор відреагував
08:56
Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини Бербок розкритикувала уряд Шольца через затягування допомоги Україні на 3 млрд євро
08:29
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 141 боєзіткнення: на Покровському напрямку українські захисники відбили 53 атаки
08:09
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Київщині постраждала дитина, на Одещині є пошкодження
08:08
Британія
Дипломати РФ пробралися до закритої частини парламенту Британії, їх вигнала охорона, - The Guardian
08:00
OPINION
Влада сподівається на диво чи "золотий парашут"?
07:48
Окупанти облаштували цивільний об'єкт під військовий штаб у Євпаторії, - Атеш
07:37
втрати окупантів
РФ за добу війни в Україні втратила 1670 військових, 13 бронемашин та 12 танків
07:32
лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа
Лідер Сирії аль-Шараа заявив про згоду на введення миротворців ООН у прикордоння з Ізраїлем
07:28
WhatsApp
Microsoft: російські хакери Star Blizzard атакували проукраїнські акаунти WhatsApp
07:23
радбез ООН
У 2024 році РФ убила та поранила в Україні майже на третину цивільних більше, ніж роком раніше, - Радбез ООН
06:52
Умєров: нова військова допомога від Італії вже прямує до України
06:44
Майк Джонсон
Майк Джонсон призначив критика допомоги Україні Кроуфорда очільником Комітету з розвідки США
05:56
Роб Бауер
"Постійна допомога є критично важливою": НАТО перебирає від США відповідальність за військову підтримку України
05:55
Туркі Аль аш-Шейх і Олександр Усик
У Саудівській Аравії обрали ще одного суперника для Усика
04:29
Путін_Росгвардія
На окуповану частину Запорізької області прибули додаткові сили росгвардії, - ЦНС
03:36
Артем Бєсєдін
Ексфутболіст збірної України та "Динамо" знайшов команду у другій чеській лізі
02:58
Атеш
"Кількість активістів зростає щоденно": "Атеш" похизувався роботою у Криму
01:59
Кевін Лерена
Готовий битись в Україні: чемпіон WBC кинув виклик Усику
01:19
Ендрік та Арда Гюллер, Реал, Ла Ліга, Кубок Іспанії
Дубль 18-річного вундеркінда вивів "Реал" з Луніним у чвертьфінал Кубка Іспанії
00:51
Новий прем'єр Молдови Доріан Речан
Прем'єр Молдови мав розмову з псевдоочільником Придністров'я на тлі газової кризи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV