Але так само десь 80% його дій назовні — правильні, адекватні обставинам та є спробою вигризти найкраще в найгіршій ситуації.

Тому вчора відверто офігівав з хейту, який організували Зеленському за його варшавську відповідь по Навроцькому.

Мені вона сподобалася.

Не була хамською, як це часто заносить Зеленського, а відточено саркастичною.

І хоча пісівців рвало на шмаття, насправді ця відповідь досягла свого. Ось свіжа заява самого Навроцького:

"Якби не підтримка нашої країни, Україна могла б впасти в перші дні війни, попри героїзм, відданість і жертовність українських збройних сил.

У нас є відчуття добре виконаної роботи щодо нашого партнера, який опинився в екзистенційній небезпеці через пострадянську Російську Федерацію.

Однак Україна, наші партнери повинні знати, що політика керується правилом взаємності у відносинах. І ми продовжимо, коли я стану президентом, підтримувати Україну перед загрозою Російської Федерації, яка також вороже налаштована до нас, це само собою зрозуміло.

Водночас Польща представляє, і я хочу це підкреслити, свої інтереси й своє суспільство. Тому вона не може дозволити собі дій, які завдадуть удару по нашій власній економіці, сільському господарству, наповненню гаманців поляків або функціонуванню систем соціального забезпечення". Читайте також: Інтеграція України в ЄС – це інтерес Польщі. "Хто цього не розуміє – той дурень або зрадник"

Чому я вважаю, що Навроцького попустило? Точніше, його попустив Зеленський.

По-перше, тон заяви в якій немає агресії, як в попередніх. Ніби ванілі додали. Понад те, є навіть реверанс в бік українського війська. Визнання героїзму. Хоча міг би цього й не робити.

По-друге, обіцянка продовжувати підтримку України в разі якщо стане президентом.

По-третє, і головне: у свіжій заяві немає нічого про блокування вступу в ЄС та НАТО, нічого про Бандеру, нічого про Волинь і взагалі лише соціалка, аграрка, економіка.

(Всю іншу риторику як от про месійність Польщі можна опустити: це обов'язкова програма всіх польських політиків, такі вже є).

Чому так?

А тому, бо Зеленський своєю заявою підіграв не стільки Тшасковському, а опозиції всередині PiS - до Навроцького та його патрона Качинського.

Саме голосом цієї фракції став президент Дуда, який буквально перед візитом Зеленського дезавуював заяву Навроцького, що Польща буде блокувати вступ України до ЄС та НАТО.

Навроцький у своїй риториці та намаганні підібрати електорат відверто українофобської Конфедерації перейшов певні межі. І не всім навіть в PiS це подобається, а особливо тим, хто програв внутрішню конкуренцію за номінацію.

Качинський обрав Навроцького і відкинув нелюбого Моравецького, але кажуть, що той не втрачає надії переграти цю історію — час до закінчення реєстрації ще є.

І саме тому так вчасно Мелоні висунула його на посаду лідера політичної групи Європейські консерватори та реформісти, яку раніше сама очолювала.

Це однозначно додає йому політичної ваги для домової війни "за спадщину Дуди". Читайте також: Початок головування Польщі в ЄС є важливим моментом на шляху України до Євросоюзу, - Туск на зустрічі з Зеленським

Врешті, зіб'є експрем'єр очільника IHП чи ні, — питання десяте: Моравецький теж не подарунок, хоча точно не такий упоротий.

Нам, можливо, навіть краще, аби кандидував Навроцький, саме через його електоральну стелю. Моравецький — чи не єдиний з PiS, хто б справді міг перемогти Тшасковського.

Нинішні опитування в II турі приблизно дають такий розклад: Навроцький + Конфедерація < 6-9% Тшасковський + Головня + ліві.

Чи є ризик, що заява Зеленського може зіграти в іншу сторону? Звичайно, що є. Вибори — дуже динамічний процес.

Але не ризикувати — не можна було.

Це не президент України втрутився в польські вибори. Це кандидат у президенти Польщі втягнув Україну у свої вибори.

Робив це нахабно, грубо і дуже огидно.

Я часто чую, що Україна не достатньо твердо відстоює свої інтереси (зокрема своє бачення минулого) в діалозі з Польщею.

І водночас, коли український президент дав гідну відповідь, хоча й ризиковану та буквально на межі, його за це цькують.