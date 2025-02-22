"Підкреслив волю України до миру": Сибіга провів розмову з держсекретарем США Рубіо
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга 22 лютого провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо: він підкреслив волю України до досягнення миру
Про це Сибіга написав у соцмережі X.
За його словами, розмова відбулася, щоб продовжити орієнтований на результат українсько-американський діалог.
"Напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії я підкреслив рішучу волю України до досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру - миру, який зміцнить Україну і США", - наголосив Сибіга.
- 20 лютого Сибіга провів зустріч зі спеціальним представником президента США у справах України та Росії Кітом Келлогом і підтвердив готовність України досягти миру силою.
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