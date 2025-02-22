"Підкреслив волю України до миру": Сибіга провів розмову з держсекретарем США Рубіо

Про це Сибіга написав у соцмережі X.

За його словами, розмова відбулася, щоб продовжити орієнтований на результат українсько-американський діалог.

"Напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії я підкреслив рішучу волю України до досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру - миру, який зміцнить Україну і США", - наголосив Сибіга.