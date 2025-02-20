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"Підтвердив готовність України досягти миру силою": Сибіга про зустріч із Келлогом

Катерина Ганжа
20 лютого, 2025 четвер
15:20
Суспільство

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі спеціальним представником президента США у справах України та Росії Кітом Келлогом

Зміст

Про це очільник українського МЗС повідомив у соцмережі X. 

Він зазначив, що зустрічався з Келлогом, аби "обговорити шляхи до всеосяжного, справедливого і тривалого миру". 

"Я підтвердив готовність України досягти миру силою та наше бачення необхідних кроків. Я також підтвердив, що безпека України і трансатлантична безпека є неподільними", - додав Сибіга.

  • 19 лютого спеціальний представник президента США в справах України та Росії Кіт Келлог прибув до Києва. Він провів зустріч з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Теги:
Новини
Світ
Україна
МЗС України
Війна з Росією
США
Андрій Сибіга
Кіт Келлог
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