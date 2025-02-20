"Підтвердив готовність України досягти миру силою": Сибіга про зустріч із Келлогом

Про це очільник українського МЗС повідомив у соцмережі X.

Він зазначив, що зустрічався з Келлогом, аби "обговорити шляхи до всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

"Я підтвердив готовність України досягти миру силою та наше бачення необхідних кроків. Я також підтвердив, що безпека України і трансатлантична безпека є неподільними", - додав Сибіга.

I met with @SPE_Kellogg to discuss ways toward a comprehensive, just, and lasting peace. I affirmed Ukraine's willingness to achieve peace through strength and our vision for the necessary steps. I also reiterated that the security of Ukraine and the transatlantic is indivisible. pic.twitter.com/UFngG883KQ — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) February 20, 2025