"Підтвердив готовність України досягти миру силою": Сибіга про зустріч із Келлогом
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі спеціальним представником президента США у справах України та Росії Кітом Келлогом
Про це очільник українського МЗС повідомив у соцмережі X.
Він зазначив, що зустрічався з Келлогом, аби "обговорити шляхи до всеосяжного, справедливого і тривалого миру".
"Я підтвердив готовність України досягти миру силою та наше бачення необхідних кроків. Я також підтвердив, що безпека України і трансатлантична безпека є неподільними", - додав Сибіга.
- 19 лютого спеціальний представник президента США в справах України та Росії Кіт Келлог прибув до Києва. Він провів зустріч з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
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