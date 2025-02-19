Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва

Про це інформує кореспондентка Суспільного.

У розмові з журналістами Келлог сказав, що його візит – це "шанс провести хороші потенційні переговори".

"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", – сказав Келлог.

Він також додав, що вірить в те, що "війна не розпочалася б, якби Трамп був тоді президентом".

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