Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва
Спеціальний представник президента США в справах України та Росії Кіт Келлог у середу, 19 лютого, прибув до Києва
Про це інформує кореспондентка Суспільного.
У розмові з журналістами Келлог сказав, що його візит – це "шанс провести хороші потенційні переговори".
"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", – сказав Келлог.
Він також додав, що вірить в те, що "війна не розпочалася б, якби Трамп був тоді президентом".
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- За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, Кіт Келлог представлятиме США на перемовинах щодо закінчення війни.
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