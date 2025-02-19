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Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва

Юлія Лаврук
19 лютого, 2025 середа
10:04
Суспільство Кіт Келлог

Спеціальний представник президента США в справах України та Росії Кіт Келлог у середу, 19 лютого, прибув до Києва

Зміст

Про це інформує кореспондентка Суспільного.

У розмові з журналістами Келлог сказав, що його візит – це "шанс провести хороші потенційні переговори".

"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", – сказав Келлог.

Він також додав, що вірить в те, що "війна не розпочалася б, якби Трамп був тоді президентом".

Новина доповнюється... 

  • За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, Кіт Келлог представлятиме США на перемовинах щодо закінчення війни.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Війна з Росією
США
Кіт Келлог
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