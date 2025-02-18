Келлога призначили представником США в переговорній групі щодо припинення війни в Україні
За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України й РФ Кіт Келлог представлятиме США на перемовинах щодо закінчення війни
Про це повідомляє російська служба BBC.
Ушаков заявив в етері телеканалу РФ, що Вашингтон обрав Келлога як представника своєї переговорної групи щодо війни в Україні.
Помічник Путіна сказав, що Келлог вестиме діалог з Києвом і ЄС, а для перемовин з РФ Вашингтон має призначити іншу людину.
- 13 лютого стало відомо, що Кіт Келлог планує відвідати Німеччину, Бельгію та Україну у період з 13 по 22 лютого.
- Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що за домовленістю Келлог відвідає Україну 20 лютого.
Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого
У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. В Офісі президента України вже відреагували.
Марко Рубіо після переговорів заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. За його словами, країни домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, аби створити "місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин та співпраці в більш широкому сенсі".
Водночас журналістка Fox News Джекі Гайнріх повідомила: Сполучені Штати Америки та Росія нібито пропонують триетапний мирний план, який, зокрема, передбачає проведення президентських виборів в Україні.
Президент Володимир Зеленський прокоментував перемовини США й РФ у Ер-Ріяді без участі України, заявивши, що Київ не піде на ультиматуми Росії.
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