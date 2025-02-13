"Налаштований на жорстку дипломатію": Держдеп США анонсував візит Келлога до України
Спеціальний представник президента США з питань РФ та України Кіт Келлог планує відвідати Німеччину, Бельгію та Україну у період з 13 по 22 лютого
Про це повідомляє Державний департамент США.
Зазначається, що Келлог приїде з візитом до Німеччини, Бельгії та України для того, щоб просувати мету президента США Дональда Трампа щодо забезпечення миру через силу в Україні та відстоювання інтересів національної безпеки США.
Планується, що спецпосланник візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки та відвідає штаб-квартири НАТО і ЄС у Брюсселі, де зустрінеться з союзниками і партнерами по всій Європі.
Тим часом в Україні Келлог зустрінеться з урядовцями та приватними особами, які, за словами Держдепа, мужньо витримали майже три роки війни.
"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що бойові дії мають припинитися, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення. Спеціальний посланник президента Келлог налаштований проводити жорстку дипломатію, яка буде необхідна для досягнення мети президента", - додали у заяві.
- Кіт Келлог планує найближчими тижнями представити президенту США варіанти припинення війни в Україні.
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