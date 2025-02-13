"Налаштований на жорстку дипломатію": Держдеп США анонсував візит Келлога до України

Про це повідомляє Державний департамент США.

Зазначається, що Келлог приїде з візитом до Німеччини, Бельгії та України для того, щоб просувати мету президента США Дональда Трампа щодо забезпечення миру через силу в Україні та відстоювання інтересів національної безпеки США.

Планується, що спецпосланник візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки та відвідає штаб-квартири НАТО і ЄС у Брюсселі, де зустрінеться з союзниками і партнерами по всій Європі.

Тим часом в Україні Келлог зустрінеться з урядовцями та приватними особами, які, за словами Держдепа, мужньо витримали майже три роки війни.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що бойові дії мають припинитися, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення. Спеціальний посланник президента Келлог налаштований проводити жорстку дипломатію, яка буде необхідна для досягнення мети президента", - додали у заяві.