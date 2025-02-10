Келлог найближчими тижнями має представити Трампу варіанти припинення війни в Україні, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Келлог збиратиме інформацію від офіційних осіб на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, а також під час візитів до Києва та інших європейських столиць.

Підготовлені варіанти створили б основу для проведення прямих переговорів президента з президентами Росії і України, зазначили джерела, додавши, що Келлог не планує відвідувати Москву під час цієї поїздки.

Очікується, що Келлог обговорить з європейськими офіційними особами їхню готовність взяти на себе ініціативу щодо надання сил стримування для забезпечення збереження будь-якого мирного врегулювання. Хоча США навряд чи нададуть війська для цих зусиль, вони могли б надати інші форми підтримки, зауважили джерела видання.

Також Келлог закликатиме союзників витрачати більше на оборону, чого неодноразово вимагав Трамп. З точки зору тиску на Москву, деякі європейські чиновники радять США посилити заходи проти енергетичного сектору Росії, включаючи зниження так званого ліміту цін на нафту та використання заморожених російських активів.