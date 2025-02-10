США призупинили мирний план щодо України, щоб "надати Європі місце за столом переговорів", - The Telegraph
Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свій мирний план щодо України для того, щоб надати союзникам по НАТО місце за столом переговорів
Про це повідомляє The Telegraph.
Зазначається, що спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог пообіцяв провести індивідуальні переговори з союзниками, перш ніж завершити план припинення війни. За його словами, він планує почути думки європейських дипломатів щодо "будь-якої мирної угоди та того, який внесок урядів у цей процес".
Крім цього, Келлог пообіцяв провести переговори з прем'єр-міністрами й президентами країн - членів НАТО, що "має заспокоїти тих, хто побоюється, що Вашингтон заморозить переговори".
Як кажуть у джерелах видання, США хочуть посилити позицію України у можливих переговорах з Росією.
- 6 лютого українські ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента повідомляли, що Кіт Келлог може здійснити свій перший візит в Україну 20 лютого.
- 6 лютого спецпредставник американського президента з питань України та РФ Кіт Келлог спростував інформацію, що він презентує план США про закінчення війни на безпековій конференції у Мюнхені. За його словами, це має зробити Дональд Трамп.
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