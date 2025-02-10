США призупинили мирний план щодо України, щоб "надати Європі місце за столом переговорів", - The Telegraph

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог пообіцяв провести індивідуальні переговори з союзниками, перш ніж завершити план припинення війни. За його словами, він планує почути думки європейських дипломатів щодо "будь-якої мирної угоди та того, який внесок урядів у цей процес".

Крім цього, Келлог пообіцяв провести переговори з прем'єр-міністрами й президентами країн - членів НАТО, що "має заспокоїти тих, хто побоюється, що Вашингтон заморозить переговори".

Як кажуть у джерелах видання, США хочуть посилити позицію України у можливих переговорах з Росією.