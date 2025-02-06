Спецпредставник Трампа Келлог 20 лютого відвідає Україну, - ЗМІ
Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог може здійснити свій перший візит в Україну 20 лютого
Про це інформують РБК-Україна та Суспільне, посилаючись на джерела в Офісі президента.
"Візит спецпредставника Келлога планується на 20-те лютого, цю дату запропонувала американська сторона", - йдеться у повідомленні.
До цього повідомлялося, що Келлог відклав візит до України, який панував здійснили у січні до інавгурації Дональда Трампа, попри те, що у Міністерстві закордонних справ України інформували, що дату візиту погоджено. За словами речника МЗС Георгія Тихого, візит відтермінували з юридичних причин.
- Раніше стало відомо, що Келлог озвучить союзникам план американського президента щодо припинення війни в Україні під час безпекової конференції в Мюнхені, яка запланована на 14-16 лютого.
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