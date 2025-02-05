"Чекаю нагоди розповісти про мету Трампа завершити війну в Україні": Келлог візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції

Про це він написав у соцмережі Х.

"Радий анонсувати свою участь у Мюнхенській конференції безпеки - 2025. Як спеціальний представник президента США з питань Росії та України я з нетерпінням чекаю нагоди розповісти про мету Дональда Трампа покінчити з кровопролитною та дорогою війною в Україні", - зазначив Келлог.

За його словами, він також зустрінеться з союзниками Штатів, які "готові з ними працювати" в питанні закінчення війни в Україні.

Мюнхенська конференція цьогоріч відбуватиметься 14-16 лютого. Вона проводиться з 1962 року.