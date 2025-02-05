"Чекаю нагоди розповісти про мету Трампа завершити війну в Україні": Келлог візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог заявив про свою участь у безпековій конференції в Мюнхені, де говоритиме про мету закінчити війну
Про це він написав у соцмережі Х.
"Радий анонсувати свою участь у Мюнхенській конференції безпеки - 2025. Як спеціальний представник президента США з питань Росії та України я з нетерпінням чекаю нагоди розповісти про мету Дональда Трампа покінчити з кровопролитною та дорогою війною в Україні", - зазначив Келлог.
За його словами, він також зустрінеться з союзниками Штатів, які "готові з ними працювати" в питанні закінчення війни в Україні.
Мюнхенська конференція цьогоріч відбуватиметься 14-16 лютого. Вона проводиться з 1962 року.
- Раніше Кіт Келлог заявив, що якнайшвидше завершення війни відповідає інтересам усього світу, включно зі США.
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